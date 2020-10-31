إغلاق جزئي لطريق الأمير نايف عند تقاطعه مع طريق الرياض – الدمام

بلادي – الرياض :أعلن فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة أنه سيتم بدءا من اليوم (السبت)، إغلاق جزئي لطريق الأمير نايف بن عبد العزيز عند تقاطعه مع طريق الرياض الدمام بالجهتين الشمالية والجنوبية.

وأوضح فرع الوزارة أن المرحلة الثانية تتضمن إغلاقا كليا لجسر الأمير نايف مع تقاطعه مع طريق علي بن أبي طالب، وذلك في الـ14 من نوفمبر القادم، فيما سيتم تحويل حركة السير إلى طريق الخدمة.

وأبان أن ذلك يأتي لاستكمال أعمال تنفيذ جسر الأمير نايف بن عبد العزيز والمتقاطع مع طريق الرياض – الدمام.