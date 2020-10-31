السيسي وأمير تبوك يشهدان افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية

بلادي – الرياض :شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، صباح اليوم (السبت) افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، بطاقة استيعابية 30 ألف طالب.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن جامعة الملك سلمان تعتبر أحد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة.
وأشار إلى أن الجامعة تضم 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بمدن: الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، تشمل تخصصات، الهندسة التطبيقية، وعلوم الحاسبات، والصناعات التكنولوجية، والعلوم المالية والإدارية، والسياحة والضيافة، والعمارة، والألسن واللغات،والزراعات الصحراوية، والفنون والتصميم.
وكان الأمير فهد بن سلطان وصل صباح إلى مطار شرم الشيخ الدولي لحضور حفل افتتاح الجامعة، وذلك نيابة عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
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