السيسي وأمير تبوك يشهدان افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية

بلادي – الرياض :شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير منطقة ‏تبوك الأمير فهد بن سلطان، صباح اليوم (‏السبت) افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، بطاقة ‏استيعابية 30 ألف طالب.‏

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام ‏راضي، أن جامعة الملك سلمان تعتبر أحد المشاريع الهامة ‏ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى ‏بأولوية متقدمة لدى الدولة.‏

وأشار إلى أن الجامعة تضم 10 کلیات موزعة على فروع ‏الجامعة الثلاثة بمدن: الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، تشمل‎ ‎تخصصات، الهندسة التطبيقية، وعلوم الحاسبات، والصناعات ‏التكنولوجية، والعلوم المالية والإدارية، والسياحة والضيافة‏، والعمارة، والألسن واللغات،والزراعات الصحراوية، ‏والفنون والتصميم.

وكان الأمير فهد بن سلطان وصل صباح إلى مطار شرم الشيخ الدولي لحضور حفل افتتاح الجامعة، وذلك نيابة عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.