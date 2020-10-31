الجهات الأمنية تباشر حـادثة ارتطام سيارة بأحد أبواب المسجد الحرام إثر انحرافها أثناء سيرها بسرعة

بلادي – الرياض :أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أنه عند الساعة 10:30 من مساء أمس (الجمعة)، باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حـادثـة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام.

وأضاف المتحدث الرسمي بأنه اتضح بعد القبض على قائد المركبة أنه مواطن وبحالة غير طبيعية، مؤكداً أنه جارٍ إحالته للنيابة العامة، ولم يصب أي شخص بأذى.

وكان مغردون على موقع “تويتر” تداولوا مقطع فيديو يظهر سيارة صغيرة مسرعة تقتحم الساحات الخارجية للحرم المكي، مساء أمس (الجمعة)، وتصطدم بإحدى البوابات، فيما تدخل رجال الأمن على وجه السرعة وأخرجوا السيارة من الساحات.