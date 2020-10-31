بلادي – الرياض :أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أنه عند الساعة 10:30 من مساء أمس (الجمعة)، باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حـادثـة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام.
وأضاف المتحدث الرسمي بأنه اتضح بعد القبض على قائد المركبة أنه مواطن وبحالة غير طبيعية، مؤكداً أنه جارٍ إحالته للنيابة العامة، ولم يصب أي شخص بأذى.
وكان مغردون على موقع “تويتر” تداولوا مقطع فيديو يظهر سيارة صغيرة مسرعة تقتحم الساحات الخارجية للحرم المكي، مساء أمس (الجمعة)، وتصطدم بإحدى البوابات، فيما تدخل رجال الأمن على وجه السرعة وأخرجوا السيارة من الساحات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجهات الأمنية تباشر حـادثة ارتطام سيارة بأحد أبواب المسجد الحرام إثر انحرافها أثناء سيرها بسرعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.