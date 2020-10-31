دوت الخليج -جدة : بندري شبيلي دشن مدير مسشتفى الدرب العام علي بن محمد أبو شقارة وبحضور رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالدرب عبد العزيز بن محمد الشعبي مساء أمس الخميس حملة التوعية بسرطان الثدي والذي أقيم في حديقة المملكة بالشراكة مع بلدية الدرب.

وقص أبو شقارة شريط الافتتاح بحضور عدد من الكادر الصحي والمتطوعين في الحملة ، وعدد من الحضور والذين اطلعوا على مبادرة لجنة التنمية في التوعية بسرطان الثدي ، وتجولوا في موقع الحملة.

وبين رئيس لجنة التنمية الاجتماعية عبد العزيز الشعبي أن المبادرة أقيمت بالتعاون مع مستشفى الدرب لتوعية المجتمع بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي وطرق الوقاية منه .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدشين مبادرة “تنمية الدرب” للتوعية بسرطان الثدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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