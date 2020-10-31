نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل الطلاب في منصة نور سبيس التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل انتشار فيروس كورونا واتخاذ الدول الاجراءات الاحترازية وفرض حظر التجوال؛ لحماية المواطنين من مخاطر انتشار الفيروس، توقف التعليم بالمدارس، لذلك عمدت معظم الدول إلى إنشاء منصات تعليمية تقوم على فكرة التعليم عن بعد؛ لتعليم الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة من خلال شبكات الإنترنت، وكانت والأردن ضمن هذه الدول، فأنشأت منصة نور سبيس التعليمية، وفيما يلي طريقة تسجيل الطلاب في منصة نور سبيس التعليمية.

طريقة تسجيل الطلاب في منصة نور سبيس التعليمية

أطلقت وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية منصة نور سبيس التعليمية؛ بهدف تعليم الطلاب عن بعد أي من المنزل بعد أن توقفت الدراسة بالمدارس، ويستطيع الطلاب الاستماع إلى شروح وافية لأجزاء المنهج عبر المنصة، وقد أتاحت المنصة الفرصة لأولياء الأمور التسجيل في المنصة؛ لمتابعة المستوى الدراسي لأبنائهم، كذلك يخضع المعلمون القائمون على شرح المناهج الدراسية للمراقبة والتقييم من قبل الجهات المسؤولة.

خطوات تسجيل الطلاب في منصة نور سبيس الإلكترونية

لكي يتمكن الطلاب من التسجيل بالمنصة، يجب اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية لمنصة نور سبيس من خلال موقعها الإلكتروني. القيام بكتابة الاسم وكلمة المرور في الحقول الفارغة. النقر على أيقونة دخول. القيام بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، ورقم البطاقة الشخصية. القيام بتسجيل الكود الذي يصل في رسالة إلى الطالب لتفعيل الحساب وتسجيل الدخول.

وفي حالة التسجيل لأول مرة: يتبع الخطوات الآتية:

يقوم الطالب بالنقر على أيقونة تسجيل جديد الكائنة أسفل بيانات الدخول. النقر على أيقونة دخول الطالب. القيام بتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة من الاسم، وسنة الميلاد، وكلمة المرور. القيام بكتابة المرور مرة أخرى، والبريد الإلكتروني الخاص بالطالب. العمل على تسجيل رمز التحقق المتواجد على الصفحة. النقر على تسجيل الدخول.

مميزات منصة نور سبيس التعليمية

أتاحت المنصة تطبيق للهواتف المحمولة يتم تحميله وتثبيته على الهاتف من خلال الدخول على تطبيق google play، وقد تم تصميمه من قبل أمهر المصممين.

تقدم شرح وافي لكافة الدروس والمناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية.

إمكانية التفاعل بين الطالب والمعلم عبر الفصول الإفتراضية.

توفر كافة الوسائل التعليمية التي تحفز الطلاب على التعليم، وتساعدهم على الإستيعاب.

عرض المناهج بطريقة مبسطة يسهل فهمها.

تتوفر أساليب التقييم المختلفة من الاختبارات والواجبات.

الجدير بالذكر أن الطلاب قد أعربوا عن سعادتهم بهذا النظام الجديد، وأنه لا يختلف كثيرًا عن نظام التعليم السابق من حيث الجودة، وفي إطار اهتمام الدولة بالتعليم عملت على توفير قنوات تعليمية متاحة لكافة الطلاب عبر شاشات التلفاز وهم جو درسك الأولى والثانية.