نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراجحي أون لاين والتمويل الشخصي ومهرجان تمويل السيارات 2021 من مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأسس مصرف الراجحي كشركة مساهمة داخل المملكة العربية السعودية عام 1957 ويعد مصرف الراجحي من أحد الشركات المصرفية الكبرى المساهمة ويبلغ رأس ماله خمسة وعشرون مليار ريال سعودي ويحكم المصرف في تعاملاته المصرفية أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية وقام بتأسيسها كلا من صالح وعبد الله وسليمان ومحمد بن عبد العزيز الراجحي وبدأ مصرف الراجحي أحد أكبر المصارف الإسلامية والشركات المصرفية عمله عام 1957 ويعتمد مصرف الراجحي علي الخبراء الاقتصاديين والماليين الذين يعدو العمود الفقري للمصرف والذي يساهم في ارتفاع اسهم الاقتصاد داخل المملكة العربية السعودية تمتد لأكثر من 50 عاماً في مجال الأعمال المصرفية والمعاملات البنكية والتي تسهل علي المواطنين تنفيذ كل احتياجاتهم المالية والتعاملات البنكية المصرفية وبطرق بسيطة تيسر علي المواطنين وتوفر لهم المجهود وحفظ المال العام والشخصي للأفراد

وضع مصرف الراجحي العديد من الشروط البسيطة لتقديم طلب تمويل

أن يكون سن العميل الذي يقوم بطلب تمويل عن اثنان وعشرون عام علي حد ادني أن يكون الدخل الشهري للعميل لا يقل عن ثلاثة الآف ريال سعودي شهريا الموافقة علي تحديد مدة سداد أقساط التمويل علي أقسط بفائدة بسيطة قد تكون منعدمة أن يكون قادر علي دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه شهريا من قبل المصرف هناك طريقتين للدفع هناك طريقة الراجحي أون لاين أو عن طريق تحويل الراتب الشخصي للعميل علي المصرف ويقوم المصرف بسداد القسط مباشرة فور نزول الراتب الشهري للعميل علي الحساب الخاص به وهي طريقة تداول الراجحي

تمويل شخصي بضمان الوظيفة للمواطنين داخل المملكة ورابط التقديم

برامج التمويل الشخصي المقدمة للأفراد العاملين في الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية مع إمكانيه تأجيل سداد الأقساط المستحقة لمدة ستة أشهر للعملاء الذين قامو بتحويل الراتب الذين يتم تحويل كامل راتبهم علي مصرف الراجحي كما يمكنك الدخول علي الراجحي أون لاين أي وقت عن طريق الهاتف الجوال والدخول علي الموقع الرسمي للمصرف والانضمام إلى عائله مصرف الراجحي

يعتبر مصرف الراجحي من أول البنوك داخل المملكة العربية السعودية والتي تقوم بالتسهيل علي المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين داخل المملكة في اقتناء السيارات الفارهة وموديلات 2020 وكذلك فتح باب الحجز علي موديل 2021 من أكثر من نوع سياره متداولة داخل السعودية بالألوان التي يريدها العميل وكذلك مقدم الدفع وبفوائد بسيطة وبفترة سداد متوسطة الأجل ويكون الاستلام فوري وفي الحال بعد دفع مقدم السيارة التي يريدها العميل

ماهي مميزات تمويل السيارة من مصرف الراجحي ؟

أولا : تمويل شراء السيارات بالمرابحة

ثانيا : تمويل الإيجار التمليكي للسيارات

هدايا مصرف الراجحي علي سحب السيارات من مصرف الراجحي

يقوم مصرف الراجحي بتقديم العديد من الهدايا الفورية فور استلام السيارة نقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من العروض والمكافآت والخصومات على السيارات لعملائنا الكرام عند شراء سيارة جديدة أو استئجارها