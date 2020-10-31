نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن المقطوعة برقم الهوية 1442| موعد صرف المساعدة المقطوعة وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت وتيرة البحث هذه الأيام عن كيفية استعلام عن المقطوعة برقم الهوية على محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، فقد استحوذت أخبار المساعدة المقطوعة على اهتمام قطاع كبير داخل المجتمع السعودي من جميع الأسر والمواطنين من محدودي الدخل، وهذا نظراً لما تقدمه هذه المساعدات المقطوعة من دعم مالي لعدد كبير من الأسر لتعينها على تحمل ظروف الحياة الصعبة في الفترة الأخيرة التي قد ارتفعت فيها الأسعار بشكل ملحوظ، ومن الجدير بالذكر أن قيمة المساعدات المقطوعة تصل إلى 30 ألف ريال سعودي سنوياً للمواطن المستحق للدعم والتي تنطبق عليه كافة الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وفي هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” سنوضح لكم خطوات الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية وموعد صرف تلك المساعدات وأبرز شروط التقديم فيها، فإلى نص المقال.

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية

يُمكنكم الإستعلام عن المقطوعة برقم الهوية عبر اتباع الخطوات التالية:

أول خطوة قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية .

. ثم قم بإختيار الإستعلامات الإلكترونية ومنها اختر المساعدة المقطوعة.

بعد ذلك قم بكتابة رقم الهوية ورمز التحقق ثم اضغط عرض.

وبذلك تظهر لك كافة المعلومات والبيانات عن حالة الطلب الخاصة بك وموعد استلام المساعدة المقطوعة.

استعلام عن المقطوعة برقم الطلب

هناك طريقة أخرى يُمكن للمواطن السعودي استخدامها للإستعلام عن مقطوعة الضمان الإجتماعي من خلال رقم الطلب، فقط عليه اتباع الخطوات التالية:

كما بالسابق قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

ستجد بأعلى الصفحة أيقونة الإستعلامات الإلكترونية اختر منها الإستعلام عن المقطوعة.

الآن قم بكتابة رقم الطلب الخاص بك.

ثم اضغط على أيقونة عرض فتظهر لك كل المعلومات عن حالة المساعدة المقطوعة الخاصة بك.

ويُمكنكم أيضاً معرفة حالة الطلب الخاصة بكم للمقطوعة عن طريق الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني.

استعلام الضمان الإجتماعي بالسجل المدني

استفسر الكثير من المواطنين السعوديين عن طريقة الإستعلام الصحيحة للضمان الإجتماعي برقم السجل المدني، وإليكم الخطوات:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

ثانياً ستجد أيقونة الخدمات الإلكترونية أعلى الصفحة قم بالضغط عليها.

ثالثاً اكتب رقم الضمان أو رقم السجل المدني ثم اكتب الكود التأكيدي.

رابعاً ستظهر لك الآن حالة الطلب الخاص بك.

موعد صرف المقطوعة

نتابع معكم يومياً عبر موقعنا من خلال كتابة العديد من المقالات الخاصة بالمساعدة المقطوعة، وحتى الآن لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية موعد رسمي لنزول المساعدات حيث كما تعلمون لا يوجد موعد ثابت لنزولها وإيداعها في الحسابات البنكية للمستحقين، وسنوضح لكم الموعد الرسمي فور الإعلان عنه على موقع الوزارة أو صفحة تويتر.

شروط المساعدة المقطوعة

منذ اللحظة الأولى لإنطلاق برنامج المساعدة المقطوعة وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية شروط معينة لكل المتقدمين لها، ومن أبرز تلك الشروط: