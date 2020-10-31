نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع قرض بدون تحويل الراتب وبالتقسيط حتى 5 سنوات من شركة مرابحة مرنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع قرض بدون تحويل الراتب يأتي ضمن مجموعة من الحلول التمويلية التي تقدمها شركة مرابحة مرنة للأفراد داخل المملكة العربية السعودية حيث تعد الشركة واحدة من أهم الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة وذلك نظراََ لما تقدمة الشركة من منتجات تمويلية بتسهيلات عديدة وخيارات للسداد متنوعة وأقساط مجدولة تناسب جميع العملاء،كما صممت الشركة تلك العروض التمويلية لكي تلبي كافة احتياجات ومتطلبات العملاء وذلك من خلال خطوات سهلة وميسرة لتنفيذ إجراءات طلب التمويل الشخصي بالإضافة إلى مستندات بسيطة يجب توافرها لاستكمال طلب التمويل

مزايا القرض الشخصي المقدم من شركة مرابحة مرنة

تقدم شركة مرابحة مرنة قرض فوري بدون تحويل الراتب للأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك بخيارات للسداد عديدة تتناسب مع جميع إلتزمات العميل،كما يمكن أن تبدأ قيمة مبلغ التمويل من 5000 ريال سعودي وبحد أقصى لقيمة مبلغ التمويل تصل إلى 250 ألف ريال سعودي ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على أهم مزايا التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة.

قرض شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. فترات سداد مرنه وأقساط ميسرة حتى 60 شهر. لا يحتاج القرض الشخصي المقدم من الشركة إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل. تبدأ قيمة قرض شركة مرابحة مرنة من 5000 ريال سعودي بحد أقصى لقيمة القرض تصل إلى 250 ألف ريال سعودي. تقدم الشركة الموافقة الفورية على طلب الحصول على القرض الشخصي بدون تحويل الراتب.

شروط الأهلية للحصول على قرض فوري بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة

تتيح الشركة للعملاء داخل المملكة إمكانية الحصول على أسرع قرض بدون تحويل الراتب من خلال إجراءات سهلة وميسرة لكافة العملاء، كما يمكن للعملاء الجدد التعرف على المزيد من الخدمات التمويلية التي تقدمها الشركة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة مرابحة مرنة على الإنترنت والتعرف على كافة التفاصيل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفنى على الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على قرض شركة مرابحة مرنة.

عمر العميل لا يقل عن 18 سنة.

الراتب الشهري للمتقدم الذي يعمل في القطاع الحكومي لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

الراتب الشهري للمتقدم الذي يعمل في القطاع الخاص لا يقل عن 6000 ريال سعودي.

مدة الخدمة في العمل الحكومي أو شبة الحكومي لا تقل عن شهر واحد،والعاملين في القطاع الخاص لا تقل مدة الخدمة في العمل عن 12 شهر.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو الشركات الكبري المعتمدة لدي الشركة.

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