نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط سيارات بدون كفيل في السعودية الشروط وطرق التقسيط بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط سيارات بدون كفيل ، الكثير من معارض السيارات داخل المملكة العربية السعودية، تقدم إمكانية شراء سيارات جديدة، أو مستعملة من قبل ولكن حالتها جيدة جدًا، وذلك في عروض تمويلية متميزة، تمنح للمستفيد إمكانية شراء السيارة، خاصة من المقيمين وذلك بدون كفيل أو دفعة أولى مقدمة للمعرض، وذلك وفقًا لعدد من الشروط والضوابط.

تقسيط سيارات بدون كفيل

توفر الكثير من معارض السيارات في المملكة، خدمة تقسيط سيارات بدون دقفعة أولى وبدون كفيل، بما يسمح لأي مقيم أن يحصل على سيارة جديدة، دون الاضطرار إلى اللجوء للكفيل، أو إنفاق المزيد من المال كدفعة أولى.

شروط تقسيط سيارة بدون كفيل

بداية يتم عمل عقد تقسيط، متعلق بالسيارة التي يرغب المقيم في شرائها، ويتضمن هذا التعاقد طرفيه من البائع والشاري، مع وصف مفصل بدقة للسيارة، ونوعها وثمن بيع السيارة، بالإضافة إلى المبلغ المالي المتبقي، وقيمة الأقساط المتبقية، مع تاريخ كتابة التعاقد وتواريخ استحقاق الدفع شهريًا. يتسلم الشاري سيارته، وفقًا للبنود والضوابط المذكورة في العقد، فإذا لم يكن هناك أية شروط في التعاقد، فإن المشتري يتسلم سيارته، كما هي على حالتها، بكل ما تشتمل عليه. لا يدفع المشتري رسومًا أكثر من 1% من قيمة الرسوم الإدارية، والتي تحتسب وفقًا لقيمة وثمن السيارة. في حالة امتناع الشخص المشتري، عن سداد الأقساط المتبقية عليه من ثمن السيارة، فإن البائع يحق له فسخ التعاقد، والمطالبة بسداد ثمن السيارة كاملة، ويجب أن يتناول المشتري عن التعاقد. يحق للبائع أن يطلع على السجل الائتماني، للطرف الآخر الذي يشتري السيارة، وذلك حتى يستطيع الاطمئنان لإمكانية الشاري على سداد ثمن السيارة، أو الالتزام بالأقساط الشهرية، التي يتم تحديدها وفقًا لحجم الدخل المالي للشاري.

ضوابط شراء سيارة بالتقسيط

إذا أردت شراء سيارة بالتقسيط، يجب أن تدرك بأن التقسيط هو الحل الأمثل لك، مقارنة بشراء السيارة نقدًا بشكل فوري. يجب مراجعة الجهة التي يتم تقسيط ثمن السيارة لها، وذلك لتجنب التعرض للاحتيال. يجب فحص السيارة جيدًا، بحيث تنطبق المواصفات المذكورة في العقد، مع مواصفات السيارة على الطبيعة. يجب أن تجهز مبلغًا ماليًا، لدفع الجزء الأكبر من قيمة السيارة مقدمًا عند الشراء، وذلك يسهم في تخفيف حجم الأقساك فيما بعد ويخفضها كثيرًا. يمكنك التعامل مع أحد معارض السيارات مباشرة، أو التعامل مع أحد البنوك من خلال طريقة تأجير السيارة المنتهي بالتمليك، وذلك إذا ما توافرت لديك شروط قيادة سيارة إيجار منتهي بالتمليك. يمكنك عقب دفع مقدم للسيارة، أن تقوم بإجراء نقل ملكية السيارة إلكترونيا، عبر منصة أبشر بخطوات بسيطة.

طرق تقسيط السيارات بالمملكة العربية السعودية

طريقة التقسيط والتمويل؛ ويقوم فيها البنك بشراء السيارة، ثم يقوم بتسجيل السيارة باسم البنك نفسه، ويقوم العميل أو المستفيد بشراء السيارة وسداد أقساطها كاملة، وبعد ذلك تؤول ملكية السيارة إليك. ويجب أن يتراوح دخل المشتري، بين 1.900 ريال سعودي، وحتى 8.000 ريال سعودي، ويحصل البنك هنا على ربح بداية من 2.69% وحتى 13.79% من قيمة سعر السيارة. طريقة التمويل الشخصي؛ في تلك الطريقة لا يسجل البنك السيارة باسمه، ولا يخضعها للرهان، وتتميز بإمكانية استخدام السيارة بصورة أكثر سرعة من الطريقة السابقة، ويمكن أن يحدث ذلك في نفس يوم عمل التعاقد. ويجب أن يتراوح راتب العميل، من 1.900 ريال سعودي، وحتى 30.000 ريال سعودي، وهنا يحصل البنك على ربح يتراوح بين 1.19% وحتى 12.44%، من قيمة السيارة كاملة. طريقة تأجير السيارة المنتهي بالتمليك؛ هي الطريقة المثلى لمن لا يملك المال الكافي لشراء السيارة، ويتم فيها إبرام أكثر من عقد، لحين سداد أقساط السيارة، مع تمكين المستأجر من قيادة السيارة، حتى غتمام السداد.

ومن أبرز وأهعم عروض السيارات في المملكة، هي عروض عبد الطيف جميل للتمويل، والتي يتم فيها عمل عروض التمويل للسيارات الجديدة والمستعملة، بما يسمح للمستخدمين من الاستفادة بتلك التخفيضات والحصول على السيارة المأمولة.