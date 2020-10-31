نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستعلم الآن عن فاتورة المياه السعودية برقم الحساب و برقم العداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام أو معرفة قيمة فاتورة المياه الشهرية عبر بوابة حياك السعودية، تعد من الأمور التي تهم قطاع عريض من المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين على أرض المملكة، ولهذا فقد أتاحت شركة المياه الوطنية السعودية لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه الشهرية بطريقين برقم الهوية أو برقم العداد، ولأهمية معرفة فاتورة المياه الشهرية في السعودية من قبل المواطنين والمقيمين هناك، فإننا سوف نقوم ومن خلال تلك المقالة بتوضيح كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه الشهرية برقم الهوية أو برقم العداد وذلك عبر شركة المياه الوطنية السعودية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه الشهرية برقم العداد أو برقم الهوية:-

أهتمت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، بتطوير كافة الخدمات التي تقدمها مختلف الوزارات والدواوين الحكوميةـ وذلك وفقاً لرؤية المملكة 2030، حيث أصبحت أغلب الخدمات التي تقدمها تلك الوزارات عبارة عن خدمات الكترونية، يحصل عليها المواطنين والمقيمين على أرض المملكة بما يضمن توفير الوقت والمال والجهد، وزادت أهمية الحصول على كل الخدمات بطريقة إلكترونية مع ظهور جائحة كورونا (كوفيد -19)، وما تفرضه من ضرورة اتخاذ اجراءات احترازية وتباعد اجتماعي بين الأفراد، للوقاية من خطر الإصابة بتلك الجائحة، وقد أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة لجميع المواطنين في المملكة وعبر بوابة حياك خدمة الاستعلام بطريقة إلكترونية عن فواتير المياه الشهرية من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع شركة المياه الوطنية السعودية، ثم الضغط على الفرع الإلكتروني من أعلي الصفحة.

قم باختيار خدمة الفواتير.

قم بإنشاء حساب واتبع الخطوات اللازمة لإنشاء ذلك الحساب وفقاً لما هو مبين بالضغط على إنشاء حساب جديد، أو قم بتسجيل الدخول في حالة ما إذا كان لديك حساب وذلك بإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة أو أسم المستخدم.

قم بإدخال كلمة المرور التي تم إرسالها لك على الهاتف الجوال أو البريد الإلكتروني الخاص بك “الإيميل”.

قم بالضغط على أيقونة دخول.

سيظهر لك على الشاشة أخر فاتورة مياه تم تسجيلها عليك.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية وطريقة سدادها بالتقسيط:-

كذلك فإن من الخدمات الإلكترونية المهمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة هي خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية، حيث أصبحت أيضاً من الأمور الهامة لجميع المواطنين هناك خاصة مع الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء، كذلك فقد أتاحت شركة الكهرباء تقسيط فاتورة الكهرباء وذلك عبر مجموعة من الخطوات المحددة ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وسدادها بالتقسيط، كما هو موضح ما جانب شركة الكهرباء عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر.