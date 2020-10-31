قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل 1442 للمقيمين بالسعودية مصرف الراجحي مباشر أفراد

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عمر شويل - جدة قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل 1442 للمقيمين بالسعودية عبر الكثير من المصارف والبنوك العاملة بالمملكة السعودية، حيث إتاحة عدة قروض للأفراد المغتربين القائمين بالسعودية، ويتم الدفع لذلك النوع من القروض بصورة التقسيط، والعديد من الأفراد يحتاجون لتلك القروض حتى يقوموا بتلبية بعض من احتياجاتهم، من هذه البنوك كصرف الراجحي مباشر للأفراد، وكافة المصارف مثل بنك الجزيرة اون لاين، وكذلك بنك البلاد.

قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل 1442 للمقيمين بالسعودية

عادةً تكون القروض بالسعودية عن طريق الطلب من العميل للحصول على ما يناسبه من التمويل، مثل تمويل شخصي بنك الجزيرة ، مقابل إرسال الراتب للبنك بصورة مباشرة من جهته بالعمل، وشرط تواجد “كفيل ضامن” سداده للقرض، كما يتم من خلال فتح حساب مصرف الراجحي، معرفة كافة الشروط المطلوبة للحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل.

ويُعد شرطي التحويل للراتب والكفيل هما رئيسان هذا إذا لم تكن جهته في العمل معتمدة عند البنك، ولكن الآن أصبح متاح حصول الفرد على قرض شخصي بشكل تقسيط دون الحاجة كفيل” للقائمين في المملكة، ومن الدخول على تمويل بنك ساب للمتقاعدين ومعرفة الشروط المطلوبة بحسب نظام كل بنك من البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية.

أهم الشروط للحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل

تقوم معظم المصارف بإلزام الأفراد القائمين بالمملكة والحاصلين على القروض بالتقسيط منه أن تقوم بتحويل قسط القرض الشهري للبنك عن طريق “جهة العمل” الخاصة عن ذلك الفرد، وهذا يعد من أهم الضمانات التي تقوم غالبية المصارف بالالتزام بها في حصولهم على القسط.

كما تقوم معظم المصارف في السعودية بطلب عدةً أوراق لإثبات جهة العمل الخاصة بهذا الفرد وهل تعد جهة خاصة أم حكومية، ومن الضروري أن يقوم الفرد المقيم في السعودية والذي يريد الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل 1442 بتقديم مستند يثبت مفردات راتبه الشهري الذي يقوم بالحصول عليه من العمل المسئول عنه، هذا بشرط أن يكون ذلك الراتب يناسب دفع قسط القرض البنكي الشهري.

المستندات للحصول على تمويل شخصي مصرف الراجحي مباشر

من الدخول على صفحة تمويل مصرف الراجحي المتضمنة بيان بالتمويلات الشخصية التي يقدمها مصرف الراجحي مباشر أفراد، والمستندات المطلوبة هي:

يتطلب كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر

تقديم الهوية الوطنية

بيان من جهة العمل بالراتب

كتابة العنوان الوطني ومتضمن الرمز البريدي وصندوق البريد

مستندات تثبت الإقامة مثل فواتير الكهرباء أو الغاز

إقرار بالموافقة والتعهد على تحويل الراتب

الإقرار بالموافقة على الشروط الخاصة بالبنك

تقوم العديد من المصارف الموجودة داخل السعودية بالقيام برفض كثيراً من طلبات الحصول على تمويل شخصي بالتقسيط، وهذا يعود إلى عدم تقديم الفرد للمستندات والأوراق اللازمة، وهذا لا يساعد المصرف من التعرف على هوية الفرد، وعليكم تقديم المستندات واتباع الخطوات لتقديم طلب الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل 1442.