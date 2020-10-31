فطريات الفم …هل من علاج طبي لها رغم شدة الالآم

دوت الخليج : تقرير: سلوى البلادي فطريات الفم هي عبارة عن تكاثر للفطريات داخل الفم، ممّا يُسبّب جفاف الفم وحدوث الألم، ويترافق مع ذلك ظهور الفطريات على اللسان، والحلق، والتجويف الداخلي للفم والفطريات هي كائنات صغيرة الحجم تعيش متطفلة على خلايا الفم، وتُنتج بقعاً بيضاء داخل الفم. أعراض فطريات الفم: وجود بقع بيضاء اللون خشنة الملمس على اللسان والتجويف الداخلي للفم. إرتفاع حرارة الجسم. ألم وصعوبة في تناول الطعام. الشعور بإلتصاق الطعام في الفم. أسباب وجود الفطريات في الفم : 1_عدم الإهتمام بصحة ونظافة الفم والأسنان. 2_أكل الحلويات بكثرة. 3_ وجود إلتهابات في المعدة. 4_ نقص المناعة في الجسم. 5_نقص العناصر المعدنيّة مثل الحديد وحامض الفوليك. 6_نقص الفيتامينات مثل فيتامين (ب12). 7_تناول بعض الأدوية مثل الكورتيزون وحبوب منع الحمل. 8_ الإصابة بمرض السكري ، ومرض الإيدز، وفقر الدّم. 9_التدخين. 10_ استعمال أطقم الأسنان الصناعيّة وعدم الاهتمام بنظافتها. 11_الرضاعة الطبيعيّة التي تخلو من التعقيم. كيفية الوقاية من فطريات الفم: 1_الاهتمام بنظافة الفم والأسنان، والتنظيف الجيّد باستعمال الفرشاة والمعجون. 2_الابتعاد عن التدخين. 3_ تجنب الإكثار من المواد التي تحتوي على السكريّات، وفي حال حدوث الفطريّات يُنصح بالتقليل من شرب الحليب لأنه يسرع بتكاثر الفطريات. 4_ تناول المصادر الغذائيّة التي تحتوي على فيتامين (ب12). العلاج : 1_ العلاجات المنزلية : العسل: يُستخدم العسل في علاج فطريات الفم لإحتوائه على المضادات الحيويّة الطبيعيّة التي لها خصائص قاتلة البكتيرية ويُدهن العسل داخل الفم واللسان أكثر من مرّة في اليوم. النظافة: إنّ الإهتمام بنظافة الفم والأسنان من أهم العوامل التي تمنع ظهور الفطريات في الفم، والمضمضة بالماء المضاف إليه الملح أو الليمون من أهم العوامل التي تؤدي إلى القضاء على الفطريات في الفم وذلك من أجل معادلة الوسط القلوي الملائم للفطريات والوسط الحمضي. 2_ الأدوية : 1_clortimazole. 2_ecanazole nitrate. 3_ miconazole. 4_fluconazole. 5_terbinafine. 6_ketoconazole. 7_amphotericin. ويتم إختيار الدواء المناسب على حسب تشخيص الطبيب. بالنسبة للأطفال فينصح دائما بإستعمال miconazole oral gel.

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