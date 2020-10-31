نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم على الأراضي السكنية المجانية والتسجيل فى الدعم السكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأراضي السكنية المجانية المقدمة من وزارة الإسكان بالمملكة التي يبحث عنها العديد من أبناء السعودية من أجل التعرف على طريقة التقديم، حيث تقدم وزارة الإسكان الكثير من التسهيلات للمواطنيين السعوديين فى خطوات التقديم على بالمشاريع الجديدة من أجل زيادة نسبة عدد ممتلكي المستفيدين طبقا إلى رؤية المملكة 2030، لذا نقدم لكم عبر الفقرات التالية طريقة التقديم وآلية التسجيل، ومساحة الوحدات السكنية الجديدة، كما نوضح لكم العديد من الشروط والضوابط الجديدة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان بالمملكة مؤخراً

الأراضي السكنية المجانية

تقدم وزارة الإسكان العديد من الطروحات السكنية التي تلبي مطالب الأسر السعودية، ومن أهم تلك الطروحات توفير المساكن الجيدة والأراضي السكنية الجديدة التي يتمكن من خلالها الكثير من المواطنين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الإسكان السعودية، كما تقدم الوزارة الكثير من مبادرات الدعم السكني، والتي تأتي على رأس هذه المبادرات الأراضي السكنية المجانية والمبادرة السكنية للمدنيين لحصولهم على المسكن الأول، مبادرة منسوبي التعليم، القروض السكنية للعسكريين وتجديد المساكن،

خطوات التقديم على الأراضي السكنية المجانية

إشارة وزارة الإسكان إلى الراغبين من أبناء المملكة العربية السعودية فى الإستفادة من مبادرات الدعم السكني والأراضي السكنية الجديدة إتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والتى تتم عبر إتباع الخطوات التالية:

يجب على المتقدم الدخول على موقع وزارة الإسكان .

. القيام بالضغط على القائمة الرئيسية وإختيار”البرامج والمبادرات”.

القيام بالضغط على برنامج سكني.

القيام بالضغط على تسجيل الدخول.

القيام بإختيار تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني.

إختيار منتجات الدعم السكني.

الخطوة الأولي

الخطوة الثانية

الخطوة الثالثة

الخطوة الرابعة

الخطوة الخامسة

بعد الإنتهاء من تسجيل الخطوات البسيطة السابقة يجب عليك تسجيل بعد الخطوات التالية:

الضغط على قائمة البناء الذاتي.

النقر على مشاريع الأراضي.

يجب عليك القيام بتحديد المشروع والمدينة القريبة منك او المناسبة إلى ظروف عملك.

يجب عليك قبل التسجيل والدخول فى قائمة الإنتظار معاينة المشروع السكني.

إختيار المشروع ورقم البلوك ورقم قطعة الأرض السكنية.

القيام بحجز القطعة السكنية وتوقيع العقود بعد قراءة الشروط والأحكام جيداً.

ثم تسجيل رمز التفعيل والانتهاء من حجز الأراضي السكنية.

مساحة الأراضي السكنية

يستطيع المستفيدين من الدعم السكني التعرف على مساحة الأراضي السكنية المجانية من خلال عدة طرق حيث أوضحت وزارة الإسكان أن مساحة الأراضي المجانية قد تختلف من مشروع إلى مشروع آخر، لذا يمكنكم الإطلاع على خطوات التعرف على مساحة الأراضي السكنية المجانية عبر إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الإسكان السعودية. والدخول على القائمة الرئيسية وإختيار البرامج والمبادرات. الضغط على أيقونة سكني من الخيارات المتاحة. الضغط على كلمة”الحلول السكنية”. الضغط على”الأراضي السكنية المجانية”. تحديد المنطقة والمدينة التى ترغب بها والضغط على كلمة بحث. القيام بإختيار المشروع. بعد اختيار المشروع يمكنك التعرف على تفاصيل مساحة الأراضي السكنية المجانية قبل القيام بحجز القطعة المجانية.

شروط الحصول على الأراضي السكنية المجانية

وضعت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عدة معايير وضوابط جديدة من أجل استحقاق المستفيدين من الأراضي المجانية، حيث جاءت شروط الدعم السكني والأراضي السكنية المجانية كالتالي:

يجب أن لا يقل عمر المستفيد عن 25 عام. يجب أن يكون المستفيد من أسرة سعودية. يجب أن يكون المستفيد يعيش فى المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون المستفيد مقيم بصفة دائمة في السعودية. يجب على المستفيد أن لا يكون قد سبق له الإستفادة من خدمات سكني.

وجاءت بعض الاستثناءات البسيطة التي تخص دعم الأرامل والمطلقات والتي اتاحت لهم وزارة الإسكان الدعم بشرط أن يمر على طلاقها عامين أو وفاة زوجها بنفس المدة، كما اتاحت الوزارة الدعم لأبناء المرأة الغير سعودية ومتزوجة من رجل سعودي ولها منه أبناء.

خطوات التقديم في برنامج سكني للحصول على الدعم السكني

يجب الدخول على موقع سكني. النقر على كلمة”التسجيل فى سكني”. تسجيل تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية. الضغط على المربع الخاصة بالشروط والأحكام. الضغط على علامة صح انك لست ريبورت. استلام كلمة السر عبر منصة أبشر. إستكمال باقى البيانات الخاصة (الإسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني). تأكيد كلمة السر وإدخال رقم التأكيد المرسل على الهاتف. بعدها سيتم التأكيد على صحة المعلومات ومدي إمكانية الحصول على الدعم السكني الخاص بالمتقدم بعد الإجابة على بعض الأسئلة الخاصة بنوع السكن الحالي سواء كان ايجار أو سكن مع الأسرة أو غير ذلك.

طريقة التواصل مع سكني

اتاحت وزارة الإسكان طرق التواصل مع سكني من أجل تلقى استفساراتكم التى تخص الدعم السكني والأراضي السكنية المجانية والمبادرات السكنية الجديدة من خلال خدمة راسلنا أو من خلال الرقم الموحد (199090).