نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نفاذ حساب المواطن والشروط الجديدة ونتائج الآهلية لدفعة 36 لشهر نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة نفاذ حساب المواطن ، يعد برنامج حساب المواطن من البرامج الوطنية الهامة لكل مواطن في المملكة السعودية، لما يشهده من المساعدات المالية والمعنوية للمواطن المكفول وحمل العائق الثقيل عليه من فرض الضرائب المضافة والرسوم التي تفرضها حكومة المملكة، وغلو الأسعار والأحتياجات المعيشية الآخرى، ونحن هنا بصدد هذا البرنامج سنوضح لكم أهم النقاط المتعلقة بنفاذ المواطن الموحد لحساب المواطن وأهم الشروط الجديدة التي فرضها البرنامج ونتائج آهلية دفعة 36.

نفاذ حساب المواطن

وهي خدمة إلكترونية أطلقتها الحكومة السعودية لتيسير عمليات المساعدات والتي تتم من خلال المواقع الإلكترونية التي تنشئها الحكومة لتلقي الشكاوي أو التظلمات أو المقترحات وإنجاز جميع المهام المتعلقة عن طريق بطاقة رقمية للتسجيل في منصات عدة كأبشر وحساب المواطن والضمان الإجتماعي.

شروط حساب المواطن الجديدة

أعد حساب المواطن مؤخراً عدة شروط جديدة لإستحقاق المساعدة ألا وهي:

أن يكون المتقدم فرداً مستقلاً.

تحديد حداً أعلى للإستحقاق.

تجميد عملية التسجيل بالبرنامج للمستحقين الجدد.

تجميد أي طلبات جديدة من بعد تاريخ 28 مارس 2020م.

إثبات إستقلالية المسكن للفرد المستقل البالغ من العمر 18 عام فيما أكثر من خلال (صك ملكية المسكن أو عقد إيجار أو سكن جامعي ).

إضافة أي بيانات أو ملفات جديدة لضمان أستمرارية الدعم.

كيفية التسجيل على المنصة

الدخول على الموقع الرسمي لـ نفاذ حساب المواطن الموحد .

. ومن ثم الضغط على زر الملف الوطني.

الدخول على أبشر لتتمكن من أكتمال عملية التسجيل.

قُم بأختيار الخدمة.

كيفية الدخول على المنصة

الدخول على موقع حساب المواطن .

. الضغط على زر الدخول وكتابة البيانات صحيحة.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

رابط نفاذ حساب المواطن

يمكن الاستعلام عن رابط نفاذ حساب المواطن لمعرفة التفاصيل الخاصة بالخدمة، أما عن رقم خدمة النفاذ الوطني فايمكن الأتصال على 8001245556 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالخدمة.

شروط آهلية حساب المواطن

ومن الجدير بالذكر أنه وقد حدد برنامج حساب المواطن شروط الآهلية والتي لا يجب التغافل عنها وسنذكرها كالآتي: