نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل قرض سيارة مرسيدس بنز من الراجحي بدون مقدم وتسهيلات عديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل قرض سيارة مرسيدس بنز من الراجحي ضمن عروض تمويل السيارات بخصائص مميزة تبهر جميع العملاء لمزيد من الراحة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات في صورة منتجات بهدف توفير هذه العروض لكي تناسب أكبر عدد من الفئات سواء موظفي الحكومة والقطاع الخاص والمتقاعدين والقطاع العسكري، وليس الجديد من بنك الراجحي مازال يوفر المزيد من القروض المتاحة لـ السعوديين والوافدين في المملكة، منها عروض تمويل السيارات على أحدث طراز بدون دفع دفعة أولى وبدون رسوم إدارية ومنها أيضاً تمويل سيارات بدون تحويل الراتب على أن تكون جميع المنتجات المتوفرة بتسهيلات كثيرة في السداد ومرونة في التعاملات، فيما يتيح الراجحي خدمة العملاء لمساعدتك على اختيار القرض المناسب لك أو الرد على أي استفسار لديك يرجى الاتصال على رقم 8001241222، أما لتقديم الشكاوى على رقم Call 966920003344.

مزايا قرض سيارة مرسيدس بنز من الراجحي

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل بدون مقدم وبدون رسوم إدارية.

قرض للسعوديين والمقيمين.

قسط شهري منخفض يناسب إمكانيات العميل.

فترات سداد سهلة ومريحة على 5 سنوات ميسرة.

الدفعة الأخيرة حتى 35%.

هذا التمويل يشمل التأمين.

متاح بدون تحويل الراتب وذلك بدفع مقدم للمركبة.

هذا العرض ساري حتى 31 ديسمبر 2020 أو حتى نفاذ كمية السيارات المعروضة، علماً بأنه قد تختلف السيارة في الصورة عن الطبيعة في الشكل هذا بغرض الدعاية فقط.

يشرف على المعروضات من مصرف الراجحي مؤسسة النقد العربي السعودي.

تطبق الشروط والأحكام.

طريقة تقديم طلب الحصول على قرض سيارة مرسيدس بنز بنك الراجحي

عليك تعبئة نموذج الطلب الموجود عبر موقع مصرف الراجحي الإلكتروني أو الاتصال على رقم خدمة العملاء المذكور أعلى المقال.

الشروط والمتطلبات:-

لا يقل عمل العميل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 عام.

6 شهور فترة الخدمة في العمل بالنسبة للقطاع الحكومي أما الخاص سنة على الأقل.

يجب أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى الشركات المعتمدة لدى المصرف.

المستندات المطلوبة/