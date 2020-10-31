المرأة سفيرة النجاح وشريكة التقدم…. الكاتب الصحفي / مسلط الغفيلي

لا يغفل عن دور المرأة في المجتمع وتأثيرها الايجابي أحد ولا شك ان المساحة التي اعطيت للمرأة في هذا الوقت من قبل ولاة الأمر حفظهم الله ووفقهم لم تأتي من فراغ، بل أتت من رؤية ثاقبة وثقة كاملة في كبيرة وجدوها في المرأة السعودية.

هذا الدور وهذه المساحة الكبيرة متوافقة مع التزام تام بمبادي الشريعة الإسلامية، ومتوافقة مع تقاليد المجتمع لا تتجاوز هذه الحدود ولا تلغي صلاحيات عمل المرأة، المرأة مع هذه الرؤية والصلاحيات أثبتت أنها قادرة على النجاح , وبرهنت على قوة عزيمتها , وبراعة عملها ,وإتقان دورها في شتى المجالات التي طرقتها , ولم ولن يكون نجاحها مستغرب

لأنها منذ الأزل وهي صاحبة الدور القوي في التربية، وفي الهام المجتمع بمشاعر الحب والحنان أم ثم زوجه وقد قيل في الأمثال السابقة ” خلف كل رجل ناجح امرأة وقبلها قد استلهمنا المثل الذي يقول الأم مدرسة , ونجزم ونؤمن بصحته لأنها تسهر وتقوم على تنشئة أبنائها بما تأمل أن يصبحوا عليه من نجاح , نعم المرأة لها دور كبير في اعداد المجتمع وتنشئة الأجيال والآن بثقة ولاة الأمر ومع الرؤية المباركة أصبحت ركن أساسي في ميدان العمل الرامي إلى مواصلة مسيرة التقدم والنجاح , الان نفخر بمعالي الوزيرة ومعالي السفيرة , ونفخر بالمرأة القائدة في ميدان التعليم , وفي كل المجالات والقطاعات الحيوية , وهذا هو الهدف السامي الذي أسسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز , وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في تمكين المرأة من ممارسة العمل والمساهمة في بناء مجتمع متكامل متوافق مع رؤيتهم السامية.