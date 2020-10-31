نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي برقم السجل 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الناس عن مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي، التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، للأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، لتساعدهم على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ويتم اختيار المتقدمين للحصول على المساعدة المقطوعة، وفق شروط وقواعد معينة وضعها الضمان الاجتماعي، ومن أهم شروط الاختيار، أن يكون المتقدم من أصحاب معاش الضمان، ويتم الاعلان عن المساعدات المقطوعة من خلال اعلانات وقرارات صادرة من وزارة الموارد البشرية، والمقطوعة تكون نوع من أنواع المساعدة المالية، التي تقدمها الدولة للمواطنين، الذين يحتاجون إعانات مالية، وبالأخص الأسر الفقيرة التي تستحق الدعم، وسوف نتعرف من خلال مقالنا هذا على الشروط والخطوات التي يجب علينا أتباعها للحصول على الإعانات المقطوعة.

الفئات التي تستحق مقطوعة الضمان الاجتماعي

سوف نتعرف معكم على الفئات التي تستحق الحصول على المساعدة المقطوعة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهى كما يلي:-

تقدم الإعانات المقطوعة للأرامل والمطلقات. تقدم للعجزة سواء كان عجز كلي أو جزئي وكبار السن. تقدم للزوجة المتغيب عنها زوجها أو هاجرها ولا تعرف مكان له. الأسر أصحاب الدخل المحدود، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي. تقدم للأيتام وأسر السجناء لتساعدهم على المعيشة الكريمة.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

سوف نقدم لكم شروط الحصول على الإعانات المقطوعة وهي كما يلي:-

لا يقل سن المتقدم عن 35 عام.

لا يمتلك أي سجل تجاري أو عقارات أو أراضي زراعية.

يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم داخل المملكة، أو أجنبية متزوجة بسعودي هي وأبنائها.

تقدم للأسر محدودة الدخل والأكثر فقر.

تمنح للأسر السعودية التي لا يوجد لديها أي دخل شهري ثابت.

تمنح المساعدات المقطوعة حسب أسبقية التقديم، حيث يتم وضع المتقدمين على قوائم الانتظار لحين الصرف.

طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية

سوف نتعرف معكم على طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وهي كما يلي:-

الدخول على رابط المساعدة المقطوعة الموجود على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.