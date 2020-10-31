نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن قرض بنك التسليف 1442 ومعرفة الأقساط المسددة عن قرض بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعدد الخدمات الاستعلامية التي يقدمها بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين إلكترونيا، حيث يمكن للمواطن الاستعلام عن قرض بنك التسليف 1442، كما يستطيع معرفة عدد الأقساط المسددة والمتبقية عن القرض وقيمتها، وذلك بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة أحد فروع بنك التسليف، كذلك يتيح البنك خدمة إصدار إخلاء طرف بنك التسليف واستعادة المبالغ الزائدة، بالاضافة إلى خدمة التحقق من إسقاط التمويل، أو إعفاء المواطن عن دفع بقية الأقساط المستحقة عن قرض بنك التسليف.

الاستعلام عن قرض بنك التسليف والأقساط المستحقة

يستطيع المواطن الذي قام بالاقتراض من بنك التسليف والاستفادة من أحد برامج التمويل الاجتماعي التي يوفرها البنك، أن يقوم بالاستعلام عن القرض والحصول على كافة معلومات وتفاصيل قرض بنك التسليف، وذلك عبر اتباع الخطوات البسيطة التالية:

يقوم المقترض بالتوجه إلى الموقع الرسمي لبنك التسليف وتسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي.

بعد تسجيل الدخول سوف يعرض النظام كشف الحساب الخاص بالشخص المقترض في بنك التسليف.

يتضمن كشف حساب الشخص المقترض لدى بنك التسليف الأقساط المسددة، والأقساط المستحقة أو المتبقية.

يعرض النظام أيضا قيمة مبلغ قرض بنك التسليف، وقيمة الأقساط المسددة والمستحقة وعددها وقيمة القسط الشهري، بالاضافة إلى جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمقترض والكفيل إن وُجد

لمعرفة قيمة وعدد وتاريخ استحقاق الأقساط المتبقية يقوم المقترض بالضغط على الأقساط المستحقة والمدفوعات من أعلى يمين الصفحة.

معرفة الأقساط المسددة والمستحقة عن قرض بنك التنمية

يستطيع الشخص المقترض من بنك التسليف الاستعلام عن قيمة الأقساط التي قد قام بسدادها من القرض، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

يقوم المقترض بالتوجه إلى الموقع الرسمي لبنك التسليف وتسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي، ثم يقوم بالتوجه إلى خدمة كشف الحساب الإلكتروني. يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة معلومات الحساب، ومن ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة لعرض بيانات الحساب وهي كلمة المرور ورقم الهوية الوطنية. يقوم النظام بعرض كافة المعلومات عن القرض والأقساط المتبقية والمسددة والمتأخرة أيضا.

معلومات قرض بنك التسليف

من ضمن المعلومات التي يقوم النظام بعرضها للشخص المقترض من بنك التسليف، البيانات الشخصية للمقترض والكفيل، ونوع التمويل وقيمته، وكذلك قيمة القسط الشهري المستحق شهرياً إلى بنك التسليف وعدد الأقساط المستحقة، وقيمة الأقساط التي قد قام المستفيد بسداد قيمتها من القرض، قيمة الأقساط المتأخرة على المستفيد ، وقيمة الأقساط المتبقية على المستفيد والمستحق سدادها إلى بنك التسليف.

.وبذلك نكون قد تعرفنا معكم أعزائي قراء موقع ثقفني على خطوات الاستعلام عن قرض بنك التسليف، ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالقرض والمقترض، كما أوضحنا من خلال موضوعنا اليوم طريقة معرفة عدد الأقساط المسددة والمتبقية عن القرض وقيمتها، وكيفية معرفة الأقساط المتأخرة وقيمة القسط الشهري المستحق عن قرض بنك التسليف.