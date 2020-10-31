نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض أونلاين بدون تحويل الراتب وبدون كفيل للمواطن والوافد والمتقاعد والعسكري بأقل راتب من extra في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض أونلاين بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من شركة اكسترا للقروض الشخصية، تعد من أفضل القروض التي يتم عرضها علي جميع المواطنين والوافدين والمتقاعدين والعسكريين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقدم شركة اكسترا خدمات تمويلية تناسب جميع الفئات العاملة بالمملكة سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، من خلال توفير شروط سداد بسيطة تناسب الدخل الشهري الذي يحصل عليه كل عميل من جهة العمل التابع لها كل فرد، ويتوفر الحصول علي قروض بدون تحويل الراتب من مبلغ 4000 الآف ريال وحتي مبلغ 60.000 ألف ريال سعودي، وقد أثبتت شركة اكسترا تميز خدماتها التمويلية خلال الفترات الحالية بسبب التسهيلات الكبيرة التي تقدمها لجميع العملاء الراغبين في الحصول علي قروض مميزة بدون تعقيدات إجرائية، وتفاصيل الحصول علي قروض بدون تحويل الراتب وبدون كفيل سنوضحها لكم تفصيلياً.

صفات الحصول علي قرض من شركة اكسترا

الحصول علي قروض بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من شركة اكسترا لها صفات مميزة يتمتع بها كل فرد يرغب في الحصول علي قرض مالي بأي مبلغ، ومن هذه الصفات:

مبالغ القروض المتاحة تكون من 4000 الآف ريال وحتي 60 ألف ريال.

القروض بدون تحويل الدخل الشهري الخاص بالعملاء وبدون موافقة الكفيل.

سداد قيمة القروض تصل فترتها الي 36 شهر.

القروض جميعها متوافق مع الشريعة الإسلامية.

شروط الحصول علي قرض بدون تحويل الراتب للمواطن والوافد

في حالة بلوغ عمر العميل من 23 حتي 25 عام، يجب فترة عمله تكون عام كامل بجهة العمل.

في حالة بلوغ عمر العميل من 25 حتي 60 عام، يجب ألا تقل فترة العمل عن 3 شهور للفرد السعودي، وفترة 12 شهر للوافد.

الراتب لا يقل عن 5000 ريال للمواطن السعودي، 8000 ريال للوافد.

شروط الحصول علي قرض بدون تحويل الراتب للمتقاعد والعسكري

ألا يتعدى عمر المتقاعد عن 65 عام عند دفع أخر قسط من التمويل، ولا يقل الراتب عن 5000 ريال.

ألا يتعدى عمر العسكري عن 65 عام ولا يقل عن 25 عام، ولا يقل الراتب عن 5000 ريال.

تقديم أونلاين علي قروض اكسترا

يمكن تقديم طلب إلكتروني للحصول علي قرض بدون تحويل الراتب من خلال رابط اكسترا الخاص بالتقديم الإلكتروني للتمويلات.