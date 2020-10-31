نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بنك برقان للمواطن والمقيم وشروط الحصول على تمويل شخصي من بنك برقان في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بنك برقان BURGAN BANK هو برنامج تمويل شخصي مميز يوفره البنك لعملائه سواء من المواطنين أو المقيمين، وهو قرض ميسر ومتوفر بشروط بسيطة وإجراءات مرنة، وينقسم إلى نوعين من القروض هما التمويل الاستهلاكي متوسط الأجل والتمويل الإسكاني طويل الأجل، وبالإضافة إلى ذلك يقدم المصرف عدد من الخدمات المصرفية المميزة للأفراد والشركات، إلى جانب مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية المتطورة، وفي موضوعنا اليوم سوف نتحدث عن شروط الحصول على قرض بنك برقان، والمميزات التي يوفرها البنك للعملاء من خلال برنامج التمويل الشخصي.

قرض بنك برقان للمواطن والمقيم

ينقسم برنامج التمويل الشخصي المقدم من مصرف برقان إلى برنامج التمويل الاستهلاكي متوسط الأجل، وبرنامج القرض المقسط الإسكاني طويل الأجل، وفي السطور القليلة التالية سوف نتعرف على كلا النوعين من القروض، وسوف نوضح شروط الحصول على قرض بنك برقان الكويتي والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل.

القرض الإسكاني المقسط

​​التمويل الإسكاني من بنك برقان هو تمويل شخصي تصل قيمته إلى سبعين ألف دينار كويتي، وتم تصميمه لتمويل ترميم منزل أو شراء عقار، وهو قرض شخصي طويل الأجل متوفر بهامش ربح تنافسي، مع أقساط ميسرة تبدأ من عام وتصل إلى 15 عام، ويتم احتساب الفائدة بشكل شهري على أساس الرصيد المتناقص لمبلغ التمويل، ويتم تحديد الحد الأقصى لهامش الربح على القرض المقسط من قبل بنك الكويت المركزي.

شروط الحصول على القرض المقسط

يجب ألا يقل الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل عن 250 دينار كويتي.

تمويل مصرف برقان الإسكاني متاح للمواطن والمقيم.

لا يشترط البنك على العميل شرط التأمين للحصول على القرض.

​يجب ألا تزيد قيمة الاستقطاعات الشهرية من راتب العميل عن 40% بالنسبة للموظفين, و30% بالنسبة للمتقاعدين.

المستندات المطلوبة

بطاقة الهوية الخاصة بالعميل. شهادة تعريف بالراتب الشهري للعميل. خطاب تحويل الراتب معتمد من جهة العمل. كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.

القرض الاستهلاكي

​​القرض الاستهلاكي من بنك برقان هو تمويل شخصي تصل قيمته إلى خمسة وعشرين ألف دينار كويتي، وتم تصميمه لتمويل المصاريف الاستهلاكية ومصاريف التعليم والعلاج وغيرها، وهو قرض شخصي متوسط الأجل متوفر بهامش ربح تنافسي، مع أقساط ميسرة تبدأ من عام وتصل إلى 5 أعوام، ويتم احتساب الفائدة بشكل شهري على أساس الرصيد المتناقص لمبلغ التمويل، ويتم تحديد الحد الأقصى لهامش الربح على القرض المقسط من قبل بنك الكويت المركزي.

شروط الحصول على القرض المقسط

يجب ألا يقل الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل عن 250 دينار كويتي.

لا يشترط بنك برقان على العميل شرط التأمين للحصول على القرض.

​يجب ألا تزيد قيمة الاستقطاعات الشهرية من راتب العميل عن 40% بالنسبة للموظفين, و30% بالنسبة للمتقاعدين.

التمويل الاستهلاكي أيضا متاح للمواطن والمقيم.

المستندات المطلوبة

بطاقة الهوية الخاصة بالعميل. كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر. خطاب تحويل الراتب معتمد من جهة العمل. شهادة تعريف بالراتب الشهري للعميل.

وبذلك نكون قد استعرضنا كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة ببرنامج التمويل الشخصي المقدم من مصرف برقان، وفي خلال موضوعنا أوضحنا برنامج التمويل الإسكاني والقرض الاستهلاكي من مصرف برقان، بالاضافة إلى المميزات التي يقدمها البنك من خلال هذا المنتج التمويلي المميز، والشروط اللازمة والمستندات المطلوبة للحصول على قرض بنك برقان الكويتي.