نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد بطاقة صراف الراجحي عن طريق مباشر الأفراد عبر التطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كُنت أحد عملاء Al Rajhi Bank في المملكة العربية السعودية، وفقدّت البطاقة الخاصة بالمصرف، فإنه يُمكنك تجديد بطاقة صراف الراجحي عن طريق مباشر الأفراد بكل سهولة، سواء من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك على شبكة الإنترنت باتباع خطوات بسيطة، وهي إحدى الخدمات المهمة التي لا يستغنى عنها عملاء هذا البنك وغيره في البلاد، فعن طريقها يمكن للمواطنين والوافدين شراء جميع السلع والمنتجات سواء من المتاجر التي يزورونها أو عبر المتاجر الإلكتروني على الإنترنت، كما يمكن من خلالها دفع الفواتير الشهرية للخدمات الحكومية.

ويُعد هذا البنك الذي يتعامل وَفق أحكام الشريعة الإسلامية، أحد أهم البنوك في المملكة من حيث الانتشار، وعدد الفروع، والعملاء، وحجم الأموال التي تخطت 25 مليار ريال، فيما يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي لاقت قبولًا كبيرًا لدى العملاء، وبالنسبة للمنتجات التمويلية، فله فيها باع كبير، نظرًا للمميزات التي يُوفرها للراغبين في الحصول على قروض مُيسّرة، أو قروض شخصية بدون تحويل رواتب أو موافقة من كفيل.

طريقة تجديد بطاقة صراف الراجحي عن طريق مباشر الأفراد

وننشر من خلال موقعنا، طريقة تجديد بطاقة صراف الراجحي عن طريق مباشر الأفراد عبر موقع البنك على شبكة الإنترنت، خدمة للمواطنين والمقيمين المتعاملين مع البنك ولهم حساب جاري، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

علينا في البداية الدخول إلى موقع المصرف على شبكة الإنترنت.

ثم نضغط على “مباشر للأفراد“.

ونكتب اسم المستخدم وكلمة السر، ثم نضغط على موافق.

بعد ذلك، نكتب الرقم السري للبطاقة وهو عبارة عن 4 أرقام.

نختار بعد ذلك، الخصائص، ونضغط على اختر معلومات العميل.

يلي ذلك، كتابة المعلومات التي نريد تحديثها، ونضغط على “تحديث”.

أخيرًا، ظهور رسالة تُفيد بنجاح العملية.

كيفية إصدار البطاقة التابعة لبنك Rajhi إلكترونيا