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متابعيني الأعزاء عبر نافذة ” دوت الخليج ” ومن خلال زاوية مقلاتي الطبية ومن خلال الرصد العلمي دعونا نتعرف عن الأسباب المؤدية الى تساقط الشعر هي الوراثة – العــــامل الأكثر شيوعا , والقلق النفسي أو الخوف او التوتر العصبي , الصدمة النفسية , فقــــــــر الــــــــدم , وفترات الحمل والنفاس وفي اثناء الرضاعة ,والنزف الشديد من جراء جرح أو جـــراء حادث , وكذلك الالتهابات المزمنة أو التهابات الأمعــاء , تكرار صبـــغ الشعر , والأكزيما الدهنية في فروة الرأس , والاستعمال المفرط لمجفف الشعر ( السيشوار ) , وأخيراً نقص فيتاميـــــــن د
يُشار إلى أن المُعدل الطبيعي لتساقط الشعر في اليوم يتراوح ما بين (50-100) شعرة يوميا، وفي حال كان الشعر طويلاً، يمكن أن يكون معدل تساقط الشعر اليومي أكثر من ذلك، ويوجد ما يزيد عن مائة ألف شعرة على فروة الرأس، ما لا يُسبب فارقاً كبيراً في فقد حوالي 100 شعرة يومي
وفي الغالب يتساقط شعر النساء بكميات أكبر من شعر الرجال، رغم أنه لا توجد طريقة واضحة لقياس الفرق الدقيق بينهما، لكن تعود نسبة 40% من فقد الشعر لدى النساء بسبب صبغة الشعر، واستعمال مصففات الشعر الحرارية، وطريقة تصفيف الشعر، لذلك تحدث هذا الفارق، كما أنّ التغيّرات الجسدية التي تطرأ على جسد المرأة تزيد من نسبة تساقط الشعر عن الرجال، مثل: الدورة الشهرية، والحمل وغيرها .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل هناك حل لتساقط الشعر ….. الكاتبة الصحفية / سلوى البلادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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