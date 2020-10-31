نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة 36 شهر نوفمبر من حساب المواطن وحساب قيمة الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبدأ المواطنين في المملكة العربية السعودية مع بداية شهر نوفمبر في البحث حول نتائج الأهلية الدفعة الجديدة، التي من المفترض لها صرفها خلال الأيام القادمة في اليوم الموافق 10 من شهر نوفمبر، وقد أعلن برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن صدور نتائج الأهلية الدفعة 36 شهر نوفمبر، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا من خلال هذا المقال نتائج الأهلية الدفعة 36 شهر نوفمبر وشروط الأهلية التي يجب توافرها وموعد صرف الدفعة الأخيرة.

نتائج الأهلية الدفعة 36 شهر نوفمبر:

أعلن برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن صدور نتائج الأهلية لهذه الدفعة، حيث يتمكن المواطن السعودي من معرفة نتائج الأهلية بمجرد الدخول على البوابة الإلكترونية الرسمية لبرنامج حساب المواطن، ومن الجدير بالذكر أن نتائج الأهلية يتم صدورها في بداية الشهر الجديد أو آخر يوم في الشهر الماضي.

شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن:

أن يكون الشخص المستحق سعودي الجنسية أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية أن يكون من الأشخاص المستحقين ذو الدخل المنخفض أو المتوسط ألا يكون متواجد في دار الإيواء الحكومية أو السجون

موعد صرف الدفعة 36 شهر نوفمبر:

يتم صرف الدفعة في الموعد المحدد لها من قبل الملك السعودي في اليوم الموافق 10 من كل شهر ميلادي، ويتم تغيير موعد الصرف في حالة وافق أجازة رسمية حيث يتقدم أو يتأخر يوم، ومن المتوقع أن يتم صرف الدفعة 36 شهر نوفمبر في يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر نوفمبر القادم.

حساب قيمة الدعم عبر الحاسبة التقديرية:

يتم حساب قيمة الدعم للأشخاص المستحقين في الحسابات البنكية بعد عملية الإيداع بنجاح، بمجرد أن يتم إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية يتم إعلام المواطنين من خلال رسالة إلكترونية عبر الهاتف المحمول تؤكد عملية الإيداع، ويتم حساب قيمة الدعم من خلال الحاسبة التقديرية، حيث يقوم المواطن بإدخال البيانات المطلوبة ومنهم مبلغ الإيداع والضغط على أيقونة حساب المبلغ المستحق، وفي حالة أن الدعم كان قيمته صفر يتم تقديم طلب الاعتراض في الفترة المتاحة من قبل البرنامج على قيمة الدعم.