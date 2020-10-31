نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض ثاني من بنك التسليف بعد التحديث 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن قرض بنك التسليف من أكثر الموضيع المهمة التي تشغل بال الكثيرين داخل المملكة العربية السعودية، ويبحث الكثير عن أقرب المواقع الإلكترونية التي يمكن من خلالها التواصل مع بنك التسليف، من أجل معرفة الشروط اللازمة لطلب قرض بنك التسليف للمرة الثانية، وهذا الأمر متوافر فقط في بنك التسليف (بنك التنمية الاجتماعية) الأمر الذي أعطى انبهار كبير لدى المواطنين، حيث يعتبر اخذ قرض بنك التسليف للمرة الثانية من أكثر المواضيع المهمة والتي حازت على إعجاب شديد من المواطنين بالمملكة، ولكن من أجل قبول قرض بنك التسليف لابد من توافر بعض الشروط والالتزام بها بشكل جيد، ونحن من خلال هذا المقال التالي سوف نلقي الضوء حول دائرة قرض بنك التسليف للمرة الثانية، والشروط اللازمة لتوفير طلب القرض.
كيفية الاستعلام عن قرض من بنك التسليف:
- يمكن الاستعلام عن قرض بنك التسليف من خلال الرابط الرسمي الذي أعلنه بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.
- وبعد ذلك يتم التواصل من خلال الحساب الشخصي على موقع بنك التسليف.
- ويتم هذا من خلال تحصيل كافة البيانات الموجودة وكتابتها في الأماكن المخصصة لذلك.
- وبعد ذلك يتم الحصول على كل ما يتعلق بقرض بنك التسليف.
الاستفسار عن قرض بنك التسليف
قامت خدمة العملاء التابعة لبنك التسليف السعودي بوضع رقم خاص من أجل استفسارات العملاء لأي معلومة حول قرض بنك التسليف، وهذا الرقم هو 920008002، وهذا الرقم لخدمة العملاء ومستمرة طول اليوم وفي أي وقت، أما بالنسبة للصفحة الرسمية للاستفسار عن المعلومات من خلال منصة تويتر الإلكترونية، فإنها تعمل في الثامنة صباحاً وتنتهي في التاسعة مساءً، وذلك بدايةً من يوم الأحد وحتى يوم الخميس فقط.
شروط قرض بنك التسليف للمرة الثانية
يقدم بنك التسليف السعودي خدمة تقديم قرض بنك التسليف للمرة الثانية، ولكن بوجود بعض الشروط ويجب الالتزام بها.
- حيث يجب تقديم كافة المعلومات اللازمة الخاصة بالشخص المتقدم لطلب قرض بنك التسليف للمرة.
- مع إرفاق كافة المستندات والأوراق التي تؤكد الحالة الاجتماعية سواء كان أرمل أو مطلق.
- مع العلم أنه يجب إنتظار مدة ثماني سنوات في حين استلام قرض سابق لإنهاء إجراءات ترميم المسكن الخاص بالشخص المتقدم لطلب قرض بنك التسليف.
- وانتظار مدة ثلاث سنوات في حالة استلام قرض بنك التسليف الأول وتسديد قيمة أقساط القرض بالكامل.
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