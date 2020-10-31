نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إنشاء حساب في حساب المواطن والمستندات المطلوبة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء برنامج حساب المواطن من أجل إعانة المواطنين والمواطنات والأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، كما يحرص البرنامج على وصول الدعم لمستحقيه وفق عدد من الشروط والأحكام لإنشاء حساب جديد في حساب المواطن، حيث يجب أن تتوافرها تلك الشروط في الراغبين في الحصول على الدعم، وسوف نتناول معكم شروط وأحكام حساب المواطن، والمستندات المطلوبة.

خطوات إنشاء حساب مواطن جديد لأول مرة في برنامج حساب المواطن 1442

الدخول عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن. النقر على أيقونة إنشاء حساب جديد. ملء كافة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح. (الاسم، والسن، ورقم الهاتف، وتاريخ الميلاد، والبريد الإلكتروني) التأكد من كتابة الرمز المرئي بشكل صحيح، للتأكد من أنك لست روبوت. النقر علي أيقونة تسجيل الدخول. سوف يتم إرسال رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني الخاص بك الذي قمت بالتسجيل به، تحتوي على رمز التأكيد، أو من خلال إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف. سوف تقوم بعد ذلك بكتابة رمز التأكيد الذي تم الحصول عليه، ومن ثم سوف تتمكن من تسجيل الدخول، والقيام بتعيين كلمة سر جديدة، وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة حفظ البيانات. يتمكن بعد ذلك المواطن من كتابة كافة البيانات الأسرية، وقيمة الدخل الشهري، وكذلك عدد أفراد الأسرة، والوظيفة الخاصة به إن وجدت. إدخال بيانات الحساب البنكي إن وجد. بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات، يتم الضغط على حفظ، وسوف يتم تسجيل الدخول بنجاح.

المستندات والوثائق المطلوبة لإنشاء حساب مواطن جديد 1442

صورة من الهوية الوطنية.

بيان مفردات راتب الزوج، ويشترط ألا يزيد الراتب الشهري عن 20 ألف ريال.

بيان مفردات راتب الزوجة في حالة عمل الزوجة.

إرفاق صورة من كارت العائلة.

رقم الحساب البنكي الخاص بك إن وجد، مع بيان لأي راتب إضافي آخر.

الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

كما يمكن للمستفيدين من حساب المواطن استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية لحساب المواطن ومعرفة قيمة الدعم المستحق للمستفيد، وفق شروط الاستحقاق والأهلية الخاصة بحساب المواطن، ومعرفة موعد إيداع الدفعة الأخيرة المستحقة من حساب المواطن.