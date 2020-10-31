نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن الدفعة 36 وموعد نزول الدفعة لشهر نوفمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدفعة 36 ٥الحساب مواطن هو برنامج مصمم من قَبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، الهدف منه هو مساعدة الأسر السعودية ذات الدخل المنخفض حتى يتمكنوا من مواجهة أعباء الحياة والمعيشة، ومن الذي يجب ذكره أن يتم صرف كل دفعة من دفعات برنامج حساب مواطن في اليوم العاشر من كل شهر، إلا أن قد يتم تأخير صرف الدفعة أو تقديمها حسب وضع اليوم حيثُ قد يصادف اليوم العشر عطلة رسمية داخل المملكة.

أهلية الحصول على دفعات حساب مواطن

عند صرف كل دفعة يتم التواصل مع المتقدمين الذين يتوافر لديهم شروط التقدم في برنامج حساب مواطن عن طريق إرسال رسالات بهدف التأكد من صحة البيانات المصرفية، ومن المعروف أن من ضمن الخدمات التي وفرتها برنامج حساب مواطن أنها أنشأت تطبيق منذ عام 2019 يمكن للمواطن الإستعلام عن كافة بياناتهم ونتيجة الأهلية وموعد صرف الدفعة من خلاله، أما في حالة كانت نتيجة المواطن المتقدم بعد دراسة كل الأوراق والمستندات المطلوبة كانت غير مؤهل فعليه تقديم إعتراض عن طريق زيارة حساب المستفيد من خلال بوابة “دراسة الأهلية” وأيضاً يقوم بتحديث بياناته وكافة المستندات المطلوبة وعلى المعترضين يجب عليهم سرعة التوجه بتقديم طلب الإعتراض قبل موعد واحد من شهر نوفمبر .

شروط الحصول على برنامج حساب مواطن

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام

أن يكون المتقدم ليس لديه أي من العقارات

ألا يكون للمتقدم أي من الحسابات البنكية

ولقد تم تقسيم خمسة شرائح تستحق الحصول على الدعم وهم:

الذين رواتبهم تتراوح ما بين صفر إلى 8699 ريال سعودي وهم يندرج تحت الفئة الأولى

الذين تتراوح أجورهم ما بين 8700 إلى 11999 ريال سعودي وهم الفئة الثانية

الذين تتراوح أجورهم ما بين 12000 إلى 15299 ريال سعودي وهم الفئة الثالثة

الذين تتراوح أجورهم مابين 15300 حتى 20159 ريال

هي الفئة الأخيرة التي لا تستحق الدعم وهم الذين أجورهم أعلى من 20160 ريال.

موعد صرف الدفعة 36 من حساب مواطن

تم الإعلان عن موعد صرف الدفعة الستة وثلاثون من برنامج حساب مواطن هو يوم العاشر من شهر نوفمبر القادم الموافق يوم الثلاثاء لعام 2020.