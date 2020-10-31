نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الراجحي الفوري للسعودي والمقيم وبالتقسيط حتى 60 شهر تعرف على الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض الراجحي الفوري من أهم الحلول التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي للأفراد من السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية وذلك بفترات سداد مرنة وأقساط ميسرة وهامش ربح تنافسي، ويأتي مصرف الراجحي ضمن أكبر المصارف الإسلامية داخل المملكة وفى الشرق الأوسط وذلك نظراََ لما يقدمه من البنك من منتجات تمويلية وعروض مصرفية متطابقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية،كما يتيح البنك للعملاء فرصة الحصول على التمويل الشخصي من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء بالإضافة إلى سرعة الموافقة على طلب التمويل وذلك في غضون 30 دقيقه فقط بعد توافر جميع الشروط التي حددها البنك وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال طلب التمويل الشخصي من مصرف الراجحي.

مميزات التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

يقدم البنك تمويل الراجحي الفوري بهامش ربح تنافسي وخيارات للسداد عديدة ومتنوعة تناسب كافة الشرائح الأقتصادية المختلفة داخل المملكة،كما يتيح البنك للعملاء من السعوديين والمقيمين أيضاً فرصة الحصول على التمويل الشخصي خلال 30 دقيقة فقط من إرسال طلب التمويل،ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على مميزات التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي.

تمويل شخصي مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. تمويل شخصي متاح للسعوديين والمقيمين إيضاََ بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية. يتيح مصرف الراجحي للعملاء إمكانية الحصول على التمويل الشخصي بفترة استحقاق تصل إلى 60 شهر. الموافقة الفورية من البنك على طلب التمويل الشخصي. يوفر التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي الحماية للعميل من تقلب الأسعار وذلك عند الاستفادة من التمويل في تجارة السلع.

طريقة الحصول على قرض الراجحي الفوري للسعودي والمقيم

يمكن للعملاء الحصول على التمويل الشخصي الفوري من خلال زيارة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي المتواجده داخل المملكة العربية السعودية.

يمكن للعملاء الاطلاع على المزيد من التفاصيل والشروط والمستندات المطلوبة لاستكمال طلب التمويل من خلال الأتصال على الرقم 8001241222.

يتيح مصرف الراجحي للعملاء إمكانية الحصول على التمويل من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي من مصرف الراجحي وتعبئة كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم.

شروط الحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي