نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 2 مليون ريال بقسط شهري منخفض من مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الراجحي هو أحد البنوك الذي يقدم تمويلات تتوافق مع الشريعة الإسلامية، بتسهيلات وتيسيرات للعملاء والموافقة على التمويل إذا أستوفى الشروط خلال 30 دقيقة فقط، ويقدم مبلغ تمويلي شخصي أو تمويل سيارة، ليلبي أحتياجات الفرد، فيبحث العديد من المواطنين السعودين المقيمين عن تمويل شخصي بقسط مخفض على فترة سداد طويلة، ومن هنا يقدم بنك الراجحي مميزات عديدة ومتميزة عند الحصول على تمويل من مصرف الراجحي.

تمويل شخصي من بنك الراجحي

من أجل الحول على تمويل شخصي وطني يجب أن تتوافر تلك الشروط في طالب التمويل وتتلخص فيما يلي: لا يزيد العمر عن 65 عاماً، العمل لدى جهة معتمدة، إذا كان التمويل مشترك فيجب أن لا يزيد الدخل عن 10 ألف ريال للفرد الواحد، يجب أن يحصل البنك عن خطاب تحويل راتب، يجب توافر حساب في مصرف الراجحي لطالب التمويل، إذا توافرت تلك الروط فيجب إحضار المستندات من نسخة هوية وطنية سارية المفعول، تعبئة نموذج طلب التمويل من خلال مصرف الراجحي الإلكتروني، ومن هنا يمكنك طلب التمويل الشخصي، وهذا التمويل يستمر حتى 60 شهرا بقسط شهري منخفض حسب مبلغ التمويل والي يحتسب من خلال حاسبة التمويل للسعوديين والوافدين، وتقدم من خلال مصرف الراجحي للتمويل الشخصي.

تمويل وطني مرن

يبدأ هذا التمويل بمبلغ 8 ألف ريال ويصل إلى 2 مليون ريال، على فترة سداد 60 شهرا، مع موافقة فورية على المبلغ، للموشين على التقاعد يوفر مصرف الراجحي تمويل شخصي مرن لهم للحصول على مبلغ تمويلي، يجب إحضار صورة من الهوية الوطنية سارية، خطاب تحويل الراتب، تأشيرة إقامة سارية للوافدين، ونسخة هوية وطنية للسعوديين.

إذا كنت من عملاء بن الراجحي الحاليين يمكنك الاتصال على الرقم 966114603333+ وإذا كنت من العملاء الجدد فاتصل على الرقم 8001241222 أو يمكنك التواصل عبر البريد الإلكتروني لتلقي الرسائل والشكاوى والاستفسارات من قبل الدعم أو الاتصال على الرقم المجاني لمصرف الراجحي 8001244455 ، أو يمكن ملئ نموذج طلب تقديم شكوى من خلال بريد إلكتروني لسهولة التواصل وتتبع حل المشكلة من مصرف الراجحي، لتلبية احتياجات العميل والمساعدة على تقديم أفضل الوسائل المتاحة لراحة العملاء الحاليين والجدد.