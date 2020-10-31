نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة وأيضا الاستعلام عن بلاغ هروب وافد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل وزارة العمل والموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين والوافدين للمملكة، وهذا من أجل الحفاظ على حالة العامل بالمملكة العربية السعودية، سواء كان عامل وافد إلى المملكة أو موظف من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ونحن من خلال هذا المقال التالي سوف نقوم بتوضيح كيفية الاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة داخل المملكة العربية السعودية. الاستعلام عن إقامة عامل وافد: يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة عامل وافد من خلال التواصل مع موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

وبعد ذلك يتم الدخول ومتابعة جميع الخطوات للتأكد من صلاحية الإقامة ومعرفة موعد إنتهاء الإقامة حتى لا يتم التعرض للمسائلة القانونية. طريقة إنشاء حساب عامل وافد: يمكن إنشاء حساب عامل وافد بالمملكة العربية السعودية من خلال التواصل مع الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وبعد ذلك يتم النقر على خانة مستخدم جديد ثم نقوم بكتابة جميع المعلومات الخاصة من حيث الإسم وتاريخ الميلاد ورقم الجوال والجنسية والبريد الإلكتروني ورقم الهوية الوطنية وتاريخ انتهائها.

وبعد ذلك يتم النقر على خانة التالي.

وبعد ذلك قم بكتابة جميع البيانات والتأكيد عليها جيداً ثم قم بالنقر على خانة الحفظ، وبعد ذلك سوف يتم تفعيل حساب عامل وافد. الاستعلام عن عامل وافد يمكن الاستعلام عن عامل وافد للمملكة العربية السعودية إلكترونياً من خلال التواصل مع الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويتم الدخول على خانة الخدمات الإلكترونية للعمل ويتم القيام بإجراءات تسجيل الدخول على الموقع من خلال تسجيل كتابة جميع البيانات الخاصة.

وبعد ذلك يتم الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية ومنها إلى خانة الاستعلام عن موظف وافد.

وبعد ذلك يتم قم بتسجيل البيانات المطلوبة من حيث الإسم ورقم الهوية ثم قم بالنقر على خانة البحث.

وبعد الإنتهاء سوف يظهر لك كل المعلومات الوافي الخاصة بالعامل الوافد من حيث الإسم والإقامة وجهة العمل الخاصة به.

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