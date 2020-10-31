نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على قروض بدون تحويل راتب في السعودية .. افضل بنك للقروض بدون تحويل الراتب والتمويل الشخصي للمواطنين وللمقيمين 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على قروض بدون تحويل راتب في السعودية، نقدم لكم في السطور التالية أفضل بنك لتقديم القروض بدون تحويل راتب في السعودية، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن القروض التي لا تحتاج إلى تحويل راتب بصورة شهرية وخاصة موظفي الهيئات والبنوك داخل المملكة، افضل بنك للتمويل الشخصي بدون تحويل راتب بعد التأكد من توافر عدد من الشروط المطلوبة، تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل وسوف نتعرف التفصيل على شروط الحصول على قروض بدون تحويل راتب في السعودية.

شروط الحصول على قروض بدون تحويل راتب في السعودي

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت من قبل عن مبادرة جديدة لتقديم التمويل المادي لعملاء البنوك دون تحويل راتب في حالة وجود التزامات أخرى، وهو ما ساعد الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة للحصول على القروض من مختلف البنوك السعودية.

افضل بنك لتقديم القروض بدون تحويل راتب

هناك عدد من البنوك السعودية التي تقدم القروض بدون تحويل راتب وهو تمويل بدون تحويل راتب وهما:

قرض بدون تحويل راتب بنك الرياض riyadbank

بنك الرياض الذي يقدم قروض شخصية للعملاء حسب أحكام الشريعة الإسلامية مقدمًا العديد من المميزات ومنها إمكانية السداد على 60 شهر، ويصل مبلغ القرض إلى 300 ألف ريال سعودي، وحدد البنك أن القرض مخصص لموظفي البنوك والشركات التابعة مقدمًا طريق السداد المختلفة، بشرط أن يكون الحد الأدنى للراتب 10 آلاف ريال سعودي ويمكنك معرفة أسهل طريقة للحصول على قرض تجاري من بنك الرياض.

اسرع قرض بدون تحويل راتب بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD

قرض بنك الامارات دبي الوطني، ومن مميزاته التقسيط على مدة 48 شهر وفي حالة وفاة العميل لا قدر الله لا يشترط تسديد باقي أقساط القرض، ويتوافق القرض مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يشترط تحويل الراتب للحصول على القرض ويمكن معرفة بطاقات الراجحي الائتمانية .. بطاقة الائتمان Credit Cards من بنك الراجحي.

افضل قرض بدون تحويل راتب مصرف الراجحي alrajhibank

قرض بنك مصرف الراجحي بدون تحويل راتب على أن لا يقدر عمر المتقدم عن 25 عام ولا يزيد عن 55 سنة عند سداد آخر قسط، وأن لا يقل راتب العميل عن 10 آلاف ريال سعودي، كما يقدم البنك القرض للسعوديين وغير السعوديين المقيمين بأراضيها.

شروط التقديم على قرض بدون تحويل راتب بالسعودية

وهناك عدد من الشروط العامة التي يجب توافرها للحصول على قرض بدون تحويل راتب بالسعودية والتي جاءت كالتالي: