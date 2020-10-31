نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط انتهاء عقد العمل في السعودية وحقوق الموظف في حالة الاستغناء عنه في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط انتهاء عقد العمل هي احد البنود الهامة في قانون العمل السعودي الذي تم تطويره في الآونة الأخيرة من قبل وزارة العمل السعودية، وبتالي تم أضافه الكثير من البنود في هذا القانون ووفق ما نصت عليه المادة الرابعة والثمانون أن العامل يحق له الحصول على تعويض مادي سواء ما تبقى من أجره أو مكافأة نهاية الخدمة في حالة فصله من العمل أو الاستغناء عن خدماته وذلك يسري علي المواطن السعودي والمقيم المغترب، وأيضا قد أشتمل قانون العمل على بنود وأحكام مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للمادة التي تم ذكرها سابقا، ومن هذا المنطلق سوف نذكر لكم في السطور التالية شروط انتهاء عقد العمل سواء للمواطن السعودي أو الوافد المقيم في المملكة.

شروط انتهاء عقد العمل

وفي بداية الأمر جاءت نص المادة 84 في قانون العمل السعودي في جزء منها ينوه على حق الموظف في مكافة نهاية الخدمة والجزء الذي جاء فيه هذا التحديد في المادة هو”انه في حالة انتهاء عقد العمل لموظف فإن هذا الموظف يحق له الحصول على مكافأة نهاية الخدمة التي تحتسب على أساس راتب نصف شهر في أول خمس سنوات من العمل، أما في حالة إذا زادت فترة العمل عن 5 سنوات فإن العامل يحق له الحصول على راتب شهر كامل لكل عام من الأعوام المتبقية، وذلك يكون وفقًا للأجر الأخير الذي حصل عليه”.

كما جاء شروط انتهاء عقد العمل لجميع الموظفين في المملكة سواء مواطن سعودي أو مقيم في المادة الرابعة والسبعون وهذه الشروط هي كما يلي:

إذا تم الإعلان عن إغلاق مقر العمل.

إذا كان انتهاء عقد العمل بموافقة من طرفيه.

إذا انتهت فترة العمل في العقد ولم يوضح فيه القابلية للتجديد مرة أخرى عقب انتهاءه.

في حالة تعرض العامل لظروف قهرية تدفعه إلى إنهاء العقد.

إذا أتم الموظف سن التقاعد وهو ستون عام للرجال وخمسة وخمسون عام للسيدات.

إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العقد بشرط أن يكون العقد لم يُذكر فيه فترة العمل.

حقوق الموظف في حالة الاستغناء عن خدماته

تنص المادة السابعة والسبعون من قانون العمل أنه في حالة إنهاء أي طرف من الأطراف سواء صاحب العمل أو العامل عقد العمل فإن الطرف المتضرر في تلك الحالة وهو العامل يحق له ما يلي:

يحق للعامل الحصول على راتب الفترة المتبقية من عقد العمل إذا كان يضم فترة محدده. يحق للعامل أن يحصل على راتب 15 يوم عن كل عام من الأعوام التي عمل فيها الموظف. التعويض المادي الذي يحصل عليه الموظف يكون الحد الأدنى له راتب شهرين سواء إذا كان العقد فيه مده محدده أو لا. وفي المادة الرابعة والستون نصت على أن الموظف يحق له عند إنهاء عمله أن يحصل على شهادة تثبت عمله في الشركة ويحدد فيها مدة العمل بالكامل، ويجب على صاحب العمل أن يعيد له كافة المستندات الخاصة به.

وفي المادة الثامنة والسبعون أن صاحب العمل إذا كان يريد أن ينهي خدمة الموظف ولكن مع إخطاره مسبقا بهذه القرار، فإن الموظف يحق له ما يلي:

الحصول على إجازة مدفوعة الأجر من أجل البحث عن فرصة عمل أخرى على أن يحق أن يحدد يوم الإجازة شريطة إخطار صاحب العمل بذلك في الأيام التي تسبقه. الحصول على الأجر بالكامل خلال المدة التي تم فيها إخطار العامل بقرار إنهاء عمله. يحق للعامل أيضًا أن يحصل على إجازة بعد إشعاره بإنهاء عمله حتى اليوم المحدد لانتهاء فترة العمل.

وبهذا قد نكون أوضحنا كافة البنود التي يحتاجها الموظف في معرفة شروط انتهاء عقد العمل وأيضا حقوقه في حالة الاستغناء عنه، يذكر أيضا أن الحكومة السعودية تعمل في الفترة الأخيرة إلى تعديل كافة القوانين كي تتماشي مع العصر الحالي حيث تم الإعلان عن تعديل شروط التقاعد المبكر والتي كان يجهلها الكثير من المواطنين في المملكة وأيضا المقيمين.