نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل علي التمويل الماسي من سامبا يصل 5000000 ريال بدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الماسي من سامبا، يعتبر من اهم التمويلات الموجودة بالمصرف لأنة يصل إلي 5000000 مليون ريال سعودي ونظرا لان المصرف يعمل علي شريحه عاليه من المواطنين بالمملكة العربية السعودية وتقديم افضل التمويلات لهم وبفترات سداد مريحه حسب رغبه المواطن في السداد وللتغلب علي الصعوبات التي يواجهونها في حياتهم اليومية، كما عمل المصرف علي صرف تمويل شخصي للمتقاعدين يصل 500000 ريال من سامبا، والتي يهدف إلي تحسين الأمور الشخصية للمواطنين علي حسب احتياجاتهم الشخصية من شراء سياره أو سد ديون أو تملك شقه سكنيه له ولأسرته فمصرف سامبا يسهل عليك الحصول علي ذلك.

التمويل الماسي من سامبا

يعمل مصرف سامبا علي خدمه العملاء المتميزون لذلك تم توفير التمويل الماسي للعملاء المتميزون لذلك عمل المصرف علي عدم الانتظار لكي يمنح المواطن لأسرته الحياه العصرية والرفاهية لهم، لذلك أيضا يمكن للمواطنين الحصول علي تمويل الخير الشخصي يصل 3000000 ريال أو تمويل بيت الخير العقاري من سامبا، ويعتبر مصرف سامبا والتمويلات الشخصية لديه خاضع ومجاز من هيئه الرقابة الشرعية ومتوافق مع أحكام الشريعة.

مزايا التمويل الماسي من سامبا

يمكن للمواطنين السعوديين الحصول علي التمويل الماسي من سامبا ولذي يتميز بعده مميزات تجعله مختلف عن باقي التمويلات الأخري ومن اهم هذه المميزات وهي:

التمويل العقاري فيه يصل إلي 5000000 ريال سعودي والذي يصل 70% من قيمه العقار.

التمويل الشخصي فيه يصل إلي 1500000 ريال سعودي.

الخيارات في التمويل العقاري لشراء فيلا جاهزه أو عماره سكنيه أو شقه سكنيه أو منزل تحت الإنشاء أو التمويل لبناء مسكن.

تتوافر أمكانية إعادة التمويل للحصول علي المزيد من السيولة الكافية.

مستندات التمويل بسيطه وسهله.

معدل الربح للتمويل هامش ربح تنافسي بسيط.

التمويل من دون كفيل.

سرعه الاستجابة للطلب والحصول علي التمويل.

معدل هامش الربح ثابت طول فتره التمويل.

تامين تكافلي مجاني في حاله الوفاة أو العجز الطبي بحيث يسقط الأقساط حسب بوليسه التامين.

تطبق الشروط والأحكام بالمصرف.

كيفيه حصول التمويل الماسي سامبا

يمكن للمواطنين السعوديين بالحصول علي التمويل الماسي من مصرف سامبا عن طريق تعبئه النموذج الخاص بالمصرف علي الأنترنت وسيتم التواصل من قبل المصرف بعدها بثلاثة أيام، أو الاتصال علي الرقم المجاني 8001241010 الخاص بالمصرف، أو يمكن زياره احد فروع مصرف سامبا التابعة لمدينه المواطن، كما يمكن الحصول علي تمويل شخصي يصل 1500000 من سامبا.