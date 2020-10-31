تقنية البنات بالأحساء تختتم اللقاء المفتوح مع متدرباتها

دوت الخليج _ علي بن زيد

بهدف فتح قنوات تواصل مع متدربات الكلية التقنية للبنات بالأحساء (الدبلوم الصباحي _الدبلوم المسائي) وتذليل الصعوبات التي تتم مواجهتها اثناء التدريب عن بعد، فقد اختتمت الكلية اليوم اللقاء المفتوح مع كافة المتدربات عن بعد من خلال برنامج البلاك بورد تحت عنوان ( معاً لبيئة تدريبية أفضل)، بتنفيذ من وكيلة شؤون المتدربات الأستاذة أسماء الناصر وبحضور عميدة الكلية الأستاذة ساره الصرعاوي والمرشدة الطلابية الأستاذة خلود العنزي.

هذا وقد افتتحت الجلسة بكلمة عميدة الكلية والتي أفادت خلالها بأن المتدربة هي محور العملية التدريبية، وهي الهدف الرئيسي التي تسعى كليتنا إلى إعداده بالمعارف والخبرات العملية والسلوكيات الإيجابية، وما لهذا اللقاء من اهميه تعزيز ودعم المتدربات للتغلب على جميع الصعوبات التي تواجههم وصولاً للأهداف المرجوة بإذن الله.

هذا وقد تخلل البرنامج مناقشة المشاكل التقنية والمنصات البديلة لعقد المحاضرات التدريبية عن بعد، آليه الاختبارات وتوزيع الدرجات وفقاً للتوجيهات الواردة من المؤسسة، كما اختتم اللقاء بتوضيح وسائل التواصل مع الكلية والاستماع إلى جميع الاقتراحات المقدمة من المتدربات والإجابة على الاستفسارات المطروحة.

من جانب آخر أفادت الناصر بأن اللقاء يهدف توفير بيئة تدريبية متميزة إيجابية خالية من الصعوبات التي تقف حائلاً أمام تطوير مهارات التعليم عن بعد، حيث تم رفع توصيات اللقاء إلى جميع الجهات المعنية بدءاً للتنفيذ لتقديم تدريب عالي الجودة وفقاً لمعايير عالمية مقدمة لمتدرباتنا بإذن الله.