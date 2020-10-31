نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب إعفاء بنك التسليف 1442 وطريقة الاستعلام عن إسقاط قرض بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب إعفاء بنك التسليف 1442 والطريقة الصحيحة لتقديم طلب بإسقاط القروض المتبقية لدى البنك، هذا ما يشغل بال الكثيرين من مستفيدي برامج التمويل الاجتماعي لدى البنك مثل برامج تمويل الزواج وقروض الأسرة وقرض كنف وغيرها، وذلك بعد الموافقة الملكية بإسقاط قروض بنك التسليف لمستفيدي الضمان، وإعفاء الشرائح المجتمعية الأشد حاجة وأصحاب الإعاقة وكبار السن، وذلك بناء على شروط محددة مع إرفاق المستندات التي تثبت أحقية المستفيد في تقديم طلب إعفاء من قرض بنك التسليف.

طلب إعفاء بنك التسليف 1442

واشترط بنك التسليف على المواطنين عدد من المتطلبات والشروط اللازمة لتقديم طلب إسقاط القروض المتبقية، والحصول على الإعفاء من قرض بنك التسليف، كما طلب عدد من المستندات والوثائق التي تؤكد الحالة الاجتماعية للمتقدم بطلب إسقاط القرض، وفيما يلي سوف نوضح بالتفصيل شروط إسقاط الأقساط المتبقية 1442، والطريقة الصحيحة لتقديم الطلب، بالاضافة إلى طريقة الاستعلام عن اعفاء بنك التسليف بالسجل المدني أو برقم الهوية بعد تقديم الطلب.

شروط اعفاء قرض بنك التسليف 1442

اشترط بنك التسليف في المواطن المتقدم بطلب الإعفاء من سداد القروض المتبقية عدد من الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم بطلب إسقاط القرض مواطن سعودي الجنسية. يجب ألا يقل عمر العميل عن 25 عام ولا يتجاوز عمره 55 عام. يجب أن يقدم المواطن ما يثبت بأنه من الفئات الأشد حاجة متضمنا الحالة الاجتماعية والحالة الصحية للمقترض. يجب ألا يكون المتقدم حاصلاُ على أي قرض آخر من أي مصرف. يجب أن يقدم المواطن ما يثبت عدم إمتلاكه وظيفة مناسبة تدر دخلا شهريا مناسبا، وانه غير قادر على السداد. يجب أن يقدم المواطن كافة المستندات والأوراق التي يطلبها بنك التسليف.

الاوراق المطلوبة لطلب إسقاط القرض

يتطلب تقديم طلب إعفاء من قرض بنك التسليف عدد من المستندات والأوراق هي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمقترض سارية المفعول.

كارت تعريف العائلة وتقرير طبي عن الحالة الصحية للمتقدم بطلب الإعفاء.

تعبئة نموذج طلب الإعفاء وطباعته ثم تقديمه كمستند لطلب إسقاط القرض.

تعريف بالراتب والحالة المادية للمقترض.

ينبغي تقديم كافة المستندات موقعة برقم الهوية الوطنية للمقترض.

طريقة تقديم طلب إعفاء بنك التسليف

يستطيع المواطن تقديم طلب بإسقاط الأقساط المتبقية لدى قرض بنك التسليف عبر اتباع الخطوات التالية:

يتوجه المقترض إلى الموقع الرسمي لبنك التسليف والادخار السعودي. يقوم الشخص بتعبئة البيانات المطلوبة في نموذج إعفاء بنك التسليف، ويتأكد من أن كافة المعلومات قد تم إدخالها بشكل صحيح. يقوم الشخص بطباعة النموذج عبر موقع البنك، ثم يقوم بإرساله بالبريد السريع إلى الديوان الملكي. يجب أن يتضمن الخطاب المرسل إلى الديوان الملكي صورة بطاقة الهوية الوطنية، وكارت تعريف بالعائلة، بالاضافة إلى تقرير بالظروف الاقتصادية والصحية. يتم انتظار الرد من جانب الديوان الملكي سواء بقبول طلب إسقاط بقية أقساط القرض أو بالرفض.

يستطيع المستفيد التوجه إلى موقع بنك التسليف وتسجيل الدخول بواسطة رقم السجل المدني أو بطاقة الهوية الوطنية، وكما ذكرنا أعلاه يقوم المستفيد بتقديم الطلب عن طريق تعبئة نموذج إسقاط القرض، ثم يقوم بإرفاق المستندات المطلوبة وهي صورة من بطاقة الهوية، وتقرير عن الحالة المالية والمعيشية والصحية، وكارت تعريف أفراد الأسرة، ثم التوقيع على نموذج الطلب باستخدام رقم الهوية الوطنية، يستطيع المستفيد الاستعلام عن إسقاط قرض بنك التسليف 1442 عبر موقع وزارة المالية، أو سوف تصل له رسالة نصية تفيد بالموافقة على الطلب أو رفضه.

الاستعلام عن اعفاء بنك التسليف برقم الهوية أو بالسجل المدني 1442

يستطيع المواطن إجراء خدمة الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف والادخار برقم الهوية أو برقم السجل المدني، وذلك من خلال الخطوات البسيطة التالية:

يقوم المستفيد بالتوجه إلى الموقع الرسمي لبنك التسليف السعودي. تسجيل الدخول بواسطة رقم السجل المدني أو بطاقة الهوية الوطنية. البدء في تقديم طلب إعفاء من خلال تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم المستندات االلازمة. يقوم المستفيد بإدخال رقم الهوية الوطنية وتعريف بالدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة و أعمارهم، ثم يقوم بالضغط على أيقونة إرسال وانتظار الرد.

وبذلك نكون قد انتهينا من توضيح كافة التفاصيل الخاصة بإسقاط قروض بنك التسليف 1442، واستعرضنا معكم بالتفصيل شروط طلب إسقاط القرض والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب، وبالاضافة إلى طريقة طلب إعفاء بنك التسليف بالخطوات الصحيحة، وكيفية الاستعلام عن إسقاط الأقساط المتبقية لدى قرض بنك التسليف.