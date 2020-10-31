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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي والإجراءات الوقائية الآمنة المهمة في استخدام التعليم عن بعد بالمملكة 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة منصة مدرستي للتعليم عن بعد والإجراءات الوقائية: بعد أن تم اطلاق التعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية من خلال منصة مدرستي، ووزارة التعليم تهتم بوضع الإجراءات الوقائية للاستخدام الصحيح في التعلم الرقمي بالسعودية، حيث نجحت مهمة التعليم الالكتروني بالمملكة منذ أن تم طرح منصات التعليم الرقمية، وتتيح وزارة التعليم السعودية أكثر من منصة تعليمية تكميلية لمنصة مدرستي الرقمية، مثل برنامج مايكروسوفت تيمز وما يحويه من برامج وتطبيقات أخرى بالتطبيق مثل تطبيقات مايكروسوفت أوفيس، وكذلك ترددات قنوات عين التعليمية التي يتم بها شرح الدروس بصفة دورية على شاشات التلفاز وفي بيت كل طالب.
منصة مدرستي للتعليم عن بعد والإجراءات الوقائية المهمة بالسعودية
حيث تعمل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن بيئة تعليمية خالية من سوء الاستخدامات التقنية للطلاب:
- التأكد من التسجيل والدخول في منصة مدرستي من الموقع الرسمي لمنصة مدرستي الذي أطلقته وزارة التعليم السعودية، والبعد عن أي مواقع وهمية أخرى.
- على الطلاب وأولياء الأمور ربط جميع الاجهزة بشبكات الانترنت الموثوق بها، والبعد عن الشبكات الضارة المهكرة، وأن تكون الشبكة محمية بحماية قوية، والبعد عن الشبكات العامة التي يمكن أن يتم اختراقها بطريقة سهلة.
- على جميع منسوبي التعليم بالمدرسة وأولياء الأمور التأكد من تغيير الأرقام السرية للمنصة الرقمية بصفة دورية، وأن يتم استخدام كلمات مرور قوية للأجهزة الشخصية الخاصة بالطلاب أو كلاً من منسوبي التعليم حتى يصعب على الأشخاص المتطفلين التعرف عليه.
منصة مدرستي وزارة التعليم للتعليم عن بعد والأساليب الأمنية في الدخول على المنصة وتحميل البرامج التعليمية
- على جميع منسوبي التعليم التأكد من تحميل البرامج والتطبيقات التعليمية وجميع الأنظمة من المصادر الرسمية والمواقع الموثوق بها.
- توخي الحذر من الاتصالات الوهمية، أو أي جهة أخرى مجهولة المصدر، أو أي مصادر تطلب مبالغ مالية مقابل الحصول على خدمات تعليمية.
- عدم الضغط على ظهور أي رابط أو لينك غير موثوق به، حتى لا يضر بجهازك أو المنصات التعليمية الخاصة بك.
- عدم مشاركة أي معلومات شخصية مع آخرين، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مواقع وتطبيقات الكترونية أخرى، حتى لا يتم تهكيرها واستخدامها في أساليب ضاره لك.
- الأخذ في الاحتياطات جميع الوقاية والحيطة والحذر في حفظ معلوماتنا الشخصية، حتى تتم العملية التعليمية عن بعد بأمان مع جميع منسوبي التعليم بالمملكة العربية السعودية.
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