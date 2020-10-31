منصة مدرستي والإجراءات الوقائية الآمنة المهمة في استخدام التعليم عن بعد بالمملكة 1442

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عمر شويل - جدة منصة مدرستي للتعليم عن بعد والإجراءات الوقائية: بعد أن تم اطلاق التعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية من خلال منصة مدرستي، ووزارة التعليم تهتم بوضع الإجراءات الوقائية للاستخدام الصحيح في التعلم الرقمي بالسعودية، حيث نجحت مهمة التعليم الالكتروني بالمملكة منذ أن تم طرح منصات التعليم الرقمية، وتتيح وزارة التعليم السعودية أكثر من منصة تعليمية تكميلية لمنصة مدرستي الرقمية، مثل برنامج مايكروسوفت تيمز وما يحويه من برامج وتطبيقات أخرى بالتطبيق مثل تطبيقات مايكروسوفت أوفيس، وكذلك ترددات قنوات عين التعليمية التي يتم بها شرح الدروس بصفة دورية على شاشات التلفاز وفي بيت كل طالب.

منصة مدرستي للتعليم عن بعد والإجراءات الوقائية المهمة بالسعودية

حيث تعمل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن بيئة تعليمية خالية من سوء الاستخدامات التقنية للطلاب:

التأكد من التسجيل والدخول في منصة مدرستي من الموقع الرسمي لمنصة مدرستي الذي أطلقته وزارة التعليم السعودية، والبعد عن أي مواقع وهمية أخرى.

على الطلاب وأولياء الأمور ربط جميع الاجهزة بشبكات الانترنت الموثوق بها، والبعد عن الشبكات الضارة المهكرة، وأن تكون الشبكة محمية بحماية قوية، والبعد عن الشبكات العامة التي يمكن أن يتم اختراقها بطريقة سهلة.

على جميع منسوبي التعليم بالمدرسة وأولياء الأمور التأكد من تغيير الأرقام السرية للمنصة الرقمية بصفة دورية، وأن يتم استخدام كلمات مرور قوية للأجهزة الشخصية الخاصة بالطلاب أو كلاً من منسوبي التعليم حتى يصعب على الأشخاص المتطفلين التعرف عليه.

منصة مدرستي وزارة التعليم للتعليم عن بعد والأساليب الأمنية في الدخول على المنصة وتحميل البرامج التعليمية