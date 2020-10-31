نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم للحصول على طلب الإقامة المميزة فى السعودية ومميزات الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم في السطور التالية طريقة التقديم للحصول على طلب الإقامة المميزة ومميزات الحصول عليها وفق ما حددته منصة سبرك الالكترونية حول خطوات حصول المواطن على إقامة مميزة بالمملكة العربية السعودية، والتي حصرتها في ثلاثة خطوات رئيسية فقط يتم من خلالهم تقديم الطلب لأول مرة عن طريق تعبئة النموذج الالكتروني ثم تأتي مرحلة معالجة الطلب من المختلفة، وأخيرًا يتم منح الإقامة للمتقدم، وذلك بعد عدد من الضوابط والشروط اللازمة للحصول على الإقامة المميزة والاستمتاع بالمميزات المختلفة، خاصة الاسر التي توفى لهم حامل الإقامة الأساسي.

طريقة التقديم للحصول على طلب الإقامة المميزة

يمكنكم التقديم للحصول على طلب الإقامة المميزة بكل سهولة عبر منصة سبرك الالكترونية وملء الاستمارة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى رابط منصة سبرك

كتابة جميع البيانات المطلوبة لملء الاستمارة.

سداد رسوم الطلب بقيمة 170 دولار.

مراجعة الطلبات والمستندات التي تم إرفاقها وتحليل البيانات ومعالجتها.

بعد التحقق من صلاحية التأمين الطبي يتم إصدار الإقامة المميزة.

وقد حددت الحكومة السعودية عدد من الشروط والضوابط التي يجب توافرها قبل التقديم على طلب الإقامة المميزة والتي تمثلت في مرفق إثبات الدخل، وتكون الإقامة نظامية ولا يقل عمر المتقدم عن 21 عام، مع ضرورة وجود جواز سفر ساري.

مميزات الإقامة المميزة

ومن المميزات التي تقدمها الإقامة المميزة داخل الأراضي السعودية ما يلي: