- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم للحصول على طلب الإقامة المميزة فى السعودية ومميزات الحصول عليها في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لكم في السطور التالية طريقة التقديم للحصول على طلب الإقامة المميزة ومميزات الحصول عليها وفق ما حددته منصة سبرك الالكترونية حول خطوات حصول المواطن على إقامة مميزة بالمملكة العربية السعودية، والتي حصرتها في ثلاثة خطوات رئيسية فقط يتم من خلالهم تقديم الطلب لأول مرة عن طريق تعبئة النموذج الالكتروني ثم تأتي مرحلة معالجة الطلب من المختلفة، وأخيرًا يتم منح الإقامة للمتقدم، وذلك بعد عدد من الضوابط والشروط اللازمة للحصول على الإقامة المميزة والاستمتاع بالمميزات المختلفة، خاصة الاسر التي توفى لهم حامل الإقامة الأساسي.
طريقة التقديم للحصول على طلب الإقامة المميزة
يمكنكم التقديم للحصول على طلب الإقامة المميزة بكل سهولة عبر منصة سبرك الالكترونية وملء الاستمارة عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الذهاب إلى رابط منصة سبرك
- كتابة جميع البيانات المطلوبة لملء الاستمارة.
- سداد رسوم الطلب بقيمة 170 دولار.
- مراجعة الطلبات والمستندات التي تم إرفاقها وتحليل البيانات ومعالجتها.
- بعد التحقق من صلاحية التأمين الطبي يتم إصدار الإقامة المميزة.
وقد حددت الحكومة السعودية عدد من الشروط والضوابط التي يجب توافرها قبل التقديم على طلب الإقامة المميزة والتي تمثلت في مرفق إثبات الدخل، وتكون الإقامة نظامية ولا يقل عمر المتقدم عن 21 عام، مع ضرورة وجود جواز سفر ساري.
مميزات الإقامة المميزة
ومن المميزات التي تقدمها الإقامة المميزة داخل الأراضي السعودية ما يلي:
- الانتفاع بعقارات مكة المكرمة والمدينة ومجاورة الحرمين الشريفين.
- تقديم إمكانية الاستثمار والتجارة في ظل وجود بيئة آمنة تشرف عليه أنظمة الدولة.
- إمكانية امتلاك مساكن داخل حدود المملكة.
- الاستمتاع بمناطق المملكة المختلفة والخلابة.
- الحصول على إقامة مع الأسرة وعمل تأشيرات زيارة للأقارب.
- كما يمكن من خلال الإقامة المميزة استقدام العمالة المنزلية.
- بالإضافة إلى إمكانية امتلاك وسائل نقل خاصة.
- وأخيرًا إمكانية الخروج والدخول الحر إلى الأراضي السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة التقديم للحصول على طلب الإقامة المميزة فى السعودية ومميزات الحصول عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.