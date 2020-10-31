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عمر شويل - جدة أفضل بنوك للقروض بدون تحويل راتب في السعودية إذا كنت مقيم بداخل المملكة العربية السعودية وترغب في أن تتعرف كثيراً عن قروض بدون تحويل راتب بالمملكة العربية السعودية، فيوجد الكثير من البنوك في المملكة العربية السعودية تقدم قروض بدون تحويل راتب بشكل كبير، ولن نستطيع الاختيار من بينهم.

قروض بدون تحويل راتب في المملكة العربية السعودية

يعد من أكثر الأمور صعوبة عند المقارنة بالقروض العادية، حيث أن القرض العادي الذي يوجد عند الكثير بالمملكة ويكون بالحاجة لتحويل راتب بطريقة مباشرة من حل العمل من أجل ضمان الدفع، وعند عدم الرغبة في تحويل الراتب يقوم البنك باتباع عدة وسائل أخرى من أجل تأمين الدفع من أهمها وجود كفيل، أو وجود ما يضمن له أن المتقدم سوف يقوم بدفع الأقساط كاملة بالموعد المحدد، كما أن نجد الكثير من البنوك تقوم بزيادة العائد والفائدة لهذه النوعية من القروض.

أفضل بنوك قروض بدون تحويل راتب

بنك Abc

يوفر لك بنك أ بي سي إمكانية الحصول على قرض شخصي دون الحاجة لتحويل راتب أو قسط، ويقدم لكافة عاملين القطاع الخاص والقطاع الحكومي قروض متميزة دون تحويل راتب، ومدة السداد التي يقدمها لسداد القرض حوالي 6 أعوام، والبنك يقدم أسعار متميزة ونسبة فائدة متميزة تتنافس بها مع باقي البنوك، كما أنه يقدم قروض تصل إلى 350 ألف جنيه مصري.

البنك الأهلي التجاري

يساعد بدرجة كبيرة في مساعدة الشباب في عمل مشاريع والتوسيع في المهام التجارية، بسبب اعتقاده بأن البنوك مصدر هام للاقتصاد، كما أنه يريد صرف القروض الشخصية التي تساعد في تعليم الأطفال أو في زواج الأبناء، ويوجد لديه قروض هائلة بأسعار خيالية.

بنك الراجحي

من أكبر البنوك التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، ويقدم البنك الكثير من القروض، ويقدم أشكال متنوعة من التمويل، ومن بين هذه القروض قرض دون تحويل راتب، يجب أن يكون حامل للجنسية السعودية، ويجب أن لا يقل القرض عن 20000 ريال سعودي، وعلى أن لا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام عند القيام بتقديم الراتب، ويجب أن تنطبق عليه الشروط التي تؤهله للحصول على القرض.