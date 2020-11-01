نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق تنقل لحجز العربات إلكترونياً واستعدادات الحرمين لاستقبال المعتمرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن تطبيق تنقل وخاصة لحجز العربات بشكل إلكتروني في المسجد الحرام، حيث يتيح هذا التطبيق تحقيق العديد من الأهداف وهو توفير وتسهيل الأمر على كبار السن وذوي الإعاقة على إمكانية أداء مناسك الحج، حيث تم الإعلان عن إطلاق هذا التطبيق وفقاً لأوامر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديسي، وذلك تماشياً مع العديد من الإجراءات الوقائية والتي تعمل عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحد من انتشار فيروس كورونا، ويعد تطبيق “تنقل” الإلكتروني وسيلة سهلة لضيوف الرحمن للقيام بحجز العربات الكهربائية للطواف والسعي داخل المسجد الحرام، كما يسهل التطبيق عملية شراء التذاكر إلكترونياً والحجز المسبق لتقليل الازدحام على منافذ البيع كي يحقق التباعد الآمن بين المعتمرين وإمكانية الدفع الائتمانية أو الدفع عند الاستلام.

خطوات تقديم الطلب لاستخدام تطبيق تنقل :

تسجيل الاسم ورقم الهوية الوطنية للمواطن أو رقم سجل الإقامة للوافد ورقم الهاتف ثم تعبئة رسالة التحقق الواردة إلى هاتف المستفيد ثم تحديد الوقت والتاريخ وكذلك تحديد استخدام العربة (طواف – سعي _ طواف وسعي ) ثم اختيار حجم العربة ( مقعد واحد أو مقعدين ) اختيار عربة بسائق أو عربة من غير سائق ثم اختيار طريقة السداد نقدي عند الاستلام أو إلكتروني ثم تأكيد الحجز وستصل رسالة توضح التفاصيل توجد خاصية إلغاء الحجز

استعدادات شؤون الحرمين لاستقبال المعتمرين والمصلين من الخارج :

شهدت الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية العديد من الاستعدادات من قبل الحكومة السعودية وعلى رأسهم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة، حيث شهدت المرحلة الأولى والثانية إقبالاً هائلاً من قبل المعتمرين، ومن المتوقع أن تكون المرحلة الثالثة من موسم العمرة المتضمنة رفع كافة الطاقة التشغيلية الاحترازية وتكثيف التدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية الموصى بها وتسخير الطاقات البشرية والإمكانات التقنية التي وفرتها القيادة الرشيدة لتهيئة بيئة تعبدية صحية وآمنة لقاصدي الحرمين الشريفين، وتتنوع الخدمات التي تستعد الإدارات الخدمية والإدارية في المسجد الحرام لتكثيفها بين تعقيم المسجد و أروقته وساحاته على مدار الساعة، وتعمل إدارة شؤون المسجد على توفير 45 ألف عبوة مياه زمزم ذات الاستخدام الواحد عبر 800 عامل موزعين على صحن المطاف والمسعى ومصلي الجنائز وعامة الدور الأول وعامة توسعة الملك فهد وتسعة الملك عبد الله، كما تم توفير أكثر من 50 حقيبة أسطوانية محملة بعبوات زمزم على مواقع المصليات الخاصة التي تم تحديدها وعامة المداخل والساحات والسلالم، وتواصل الرئاسة منذ المرحلة الأولى لاستقبال المعتمرين والمصلين وعمليات التطهير عبر قرابة 4000 عامل وعاملة مجهزين بأكثر من 470 آلة لتنظيف وتطهير المسجد الحرام والإشراف والمتابعة.