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عمر شويل - جدة الاختبارات النهائية 1442 الفصل الدراسي الأول للطلبة والطالبات الملتحقين بالتعليم العام داخل المملكة العربية السعودية كانت من الأمور التي تشغل الكثير من الأفراد بالدولة سواء من الطلاب أو أولياء الأمور والمعلمين، حيث أن العام الدراسي 1442 قد بدأ واستمر بالاعتماد على تقنية التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي، في حين أن آلية الاختبار النهائي للفصل الدراسي الأول قد شهدت درجة من الجدل إلى أن حسمت وزارة التربية والتعليم الأمر منذ وقت قليل.

هل الاختبارات النهائية عن بعد 1442

هذا السؤال من الأسئلة التي كان يُريد إجابة رسمية عليها كافة أفراد العملية التعليمية داخل المملكة، حيث أن الوضع الوبائي والصحي قد أدى إلى استئناف العام الدراسي عبر بيانات منصة مدرستي تسجيل الدخول؛ في حين أن إتمام الاختبارات بالطبع يكون له درجة كبيرة من الاهتمام، ولذلك تم البحث والاستقصاء ما إذا كان هناك إمكانية من أجل إتمام الاختبارات أون لاين أو اتخاذ الإجراءات الاحترازية وإجراء الاختبارات في المدارس.

آلية الاختبارات النهائية 1442 الفصل الدراسي الأول من وزارة التعليم السعودية

تم الإعلان عبر وكالة الأنباء السعودية نقلًا عن وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية عن الآلية التي سوف تتم اختبارات الفصل الدراسي الأول من خلالها، ولقد جاءت على النحو التالي:

الآلية الأولى:

إعادة توزيع الدرجات الخاص بأعمال السنة ودرجات الاختبارات النهائية لكافة المواد الدراسية التي قد حصل عليها الطالب مُسبقًا باستثناء الفصل الدراسي الأول من العام الجاري 1442، لكي تكون في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة أيضًا بمعدل (40) درجة خاصة بأعمال السنة تشمل (الاختبارات القصيرة، المهمات الأدائية، الواجبات المنزلية، المهمات الأدائية)، وتخصيص 10 درجات فقط للاختبار النهائي، بينما توزيع درجات المرحلة الثانوية يأتي كما هو موضح بالصورة التالية.

الآلية الثانية:

أن يتم استمرار المعلمين والمعلمات في قياس ورصد نتائج التعلم الخاصة بأعمال السنة والتقويم التكويني للطلاب بشكل أسبوعي، ويتم ذلك وفق لطبيعة المادة الدراسية والمرحلة والصف الدراسي أيضًا، ويتعين على قائد المدرسة وكذلك المشرف التربوي متابعة هذا الإجراء لكل معلم داخل المدرسة، وعليهم أيضًا رفع التقارير الخاصة بذلك إلى مكتب التعليم، وفي هذه الآلية؛ على مدير التعليم متابعة التقارير المرفوعة من كل مكتب تعليم وجميع المدارس التابعة إليه.

الآلية الثالثة:

نصت الآلية الثالثة التي قد أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية عن إجراء اختبارات أعمال السنة (اختبارات فترية) بنظام التعليم عن بُعد للفصل الأول من العام الدراسي 1442هـ، وذلك عبر منصة مدرستي، وينطبق ذلك على كافة المدارس المستفيدة من تلك المنصة سواء عامة أو خاصة، كما يُمكن إجراء الاختبارات من خلال أي منصات إلكترونية تعليمية أخرى تستخدمها المدارس العالمية أو الهلية، ويتم ذلك بما يتناسب مع طبيعة كل مادة دراسية وكل صف دراسي، في ضوء بعض الخيارات وهيك (الاختبارات التحريرية القصيرة، الاختبارات الشفهية، الاختبارات المنزلية).

الآلية الرابعة:

إجراء الاختبارات النهائية 1442 للفصل الدراسي الأول عن بُعد من خلال منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية أيضًا سواء المدارس الحكومية أو الخاصة أو عبر أي منصات تعليمية أخرى موافقة مع الشروط، ويُرافق ذلك التأكيد على استمرار ممارسة العملية التعليمية خلال الفترة الخاصة بالاختبارات من أجل تحقيق الفائدة الإثرائية للطلاب وتعويض الفاقد التعليمي لديهم أيضًا.

الآلية الخامسة:

إمكانية إجراء الاختبارات الفترية (الاختبارات الخاصة بأعمال السنة) وإجراء الاختبارات النهائية 1442 للفصل الأول أيضًا عبر الحضور إلى المدارس، وذلك بعد الحصول على موافقة مدير التعليم في كل منطقة، وموافقة ولي الأمر، والتأكد تمامًا أن المدرسة جاهزة بالفعل لتحقيق القدر المطلوب من التباعد بين الطلاب وقدرتها كذلك على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وكذلك البروتوكولات الوقائية، ومن ثم؛ إجراء الاختبارات في المدارس.

الآلية السادسة:

يتم تكليف الطلبة والطالبات الذي يُتابعون دروسهم والعملية التعليمية من خلال البدائل التعليمية الأخرى سواء قنوات عين الفضائية أو قنوات دروس عين على موقع يوتيوب) ببعض الاختبارات والتكليفات والواجبات المنزلية، حيث يتم تسليم تلك الاختبارات إليهم من المدرسة كل اٍبوع، ثم إعادتها إلى المدرسة مرة أخرى من أجل التصحيح والتقييم، نظرًا إلى أن ذلك سوف يُساهم في تحقيق النواتج المستهدفة والمنشودة من العملية التعليمية.

الآلية السابعة:

يتم توزيع الدرجات ورصدها لكافة الطلبة والطالبات في مراحل التعليم المختلفة سواء ابتدائي أو متوسط أو ثانوي من خلال نظام نور التعليمي، ولا سيما أن كافة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور أيضًا لديهم حسابات خاصة بوابة نظام نور التعليمي الرقمي.