نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف السعودية اليوم لكافة المؤهلات والتخصصات في غرفة الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف السعودية اليوم تم الإعلان من الكثير من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص عن الكثير من الوظائف المتاحة في كافة التخصصات، حيث أن من مميزات توفر وظيفة يسهل عليك الحصول علي قرض شخصي بدون كفيل، ومن جانبها قامت شركات مثل كمجموعة شركات التركي وشركة بنده وغيرها بالإعلان عن الحاجة لعددٍ من الموظفين من كلا الجنسين في الغرفة التجارية بالرياض.

وظائف السعودية اليوم غرفة الرياض

وقامت غرفة الرياض بالإعلان عن أسماء الوظائف المطلوبة عند الشركات الأربع، حيث أتت الوظائف السعودية اليوم بتلك الشركات تحت عدة أسماء متنوعة وهي كالتالي:

مطورة مواقع.

منسقة مشروع.

منسق مشروع.

موظفة خدمة عملاء.

مساعدة مدير مشروع.

كاتب محتوى تسويقي.

كاتبة محتوى تسويقي.

موظفة دعم فني شبكات.

محللة نظم، مشرفة تحصيل.

مبرمجة تطبيقات، موظف باريستا.

كما أن تلك الشركات قامت بطلب عدداً من مواطني السعودية من خلال غرفة الرياض الخدمات الإلكترونية كلا الجنسين لملء الوظائف التالية:

محللة أعمال

مساعد مدير مشروع

محاسبة، محلل أعمال

أخصائية تحصيل

مدير حسابات

مسؤول تطوير أعمال

أخصائي تطوير أعمال

موظفة دعم فني

أخصائية تطوير أعمال

مسؤولة تطوير أعمال

ويمكن الاطلاع على مزيد من الوظائف خالية في السعودية التفاصيل والشروط عبر زيارة الموقع الرسمي غرفة الرياض.

وظائف شركة بنده والبنك الإسلامي للتنمية

وقامت شركة بنده بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بها، والتي أتت تحت عدة أسماء متنوعة، وهي كالتالي:

كاشير

موظف خدمة خضار

أخصائية تجميل

رئيس إدارة الفئات والمنسوجات

رئيس إدارة الموارد البشرية وخدمات الدعم

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والشروط عبر زيارة الموقع الرسمي لشركة بنده.

وظائف السعودية اليوم بنك التنمية الإسلامي



قام البنك الإسلامي للتنمية بالإعلان عن وجود عدداً من الفرص الوظيفي، وهذا لكلا الوافدين والمواطنين في القطاع الإداري بالمصرف وأتت الوظائف كالتالي:

مدير مركز تقديم الخدمة

أخصائي مصمم مطور

أخصائي مشتريات

قائد تطوير المنتجات

أخصائي أول مشتريات

ويمكن الاطلاع على كافة التفاصيل والشروط عبر زيارة الموقع الرسمي للبنك.

وظائف خالية في التركي القابضة

وقامت شركات التركي القابضة بالإعلان عن الحاجة إلى عدداً من العاملين من الوافدين والمواطنين للعمل بعدة وظائف متاحة بقطاع الشركة الهندسي، وأتت الوظائف كالتالي:

هي منسق مبيعات

مهندس مصنع وهي وظيفة للسعوديين فقط

مهندس مبيعات الحسابات الرئيسية

ويمكن الاطلاع على مزيد من وظائف السعودية اليوم والشروط عبر زيارة الموقع الرسمي لمجموعة شركات التركي القابضة.