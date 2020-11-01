نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الهالات السوداء” اسبابها وطرق علاجها واخفائها من الوجه في ١٥ دقيقة فقط في المقال التالي
عمر شويل - جدة مشكلة الهالات السوداء تحت العين، تعتبر مشكلة الهالات السوداء من أكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص سواء كان ذكور أو إناث أو أطفال فتزداد هذه المشكلة مع تطور العمر وذلك لأن الجلد يصبح أكثر رقة وتقل فيه نسبة الكولاجين وإليكم في السطور الآتية معلومات حول مشكلة الهالات السوداء.
حل كل مشاكل الهالات السوداء
كل حلول ووصفات إزالة سودا العين والهالات السوداء من الوجه وباسرع الطرق.
أسباب الإصابة بمشكلة الهالات السوداء:
يوجد الكثير من الأسباب التي تؤدي للإصابة بمشكلة الهالات السوداء وإليكم في السطور الآتية أبرز هذه الأسباب:
1- الإصابة بالحساسية.
2- الإصابة بمشكلة التهاب الجلد التأتبي.
3- التهاب الجلد التماسي.
4- الإعياء.
5- من الممكن أن يتم الإصابة به نتيجة لأسباب وراثية.
6- الفرك في العين بشكل مبالغ فيه.
7- التدخين بشكل مفرط.
8- الإصابة بفقر الدم ونقص الحديد.
9- حدوث تغيرات هرمونية.
10- تناول الكحول بنسبة كبيرة.
علاج مشكلة الهالات السوداء:
- غسل الوجه باستخدام غسول مناسب مع المياه الباردة.
- استخدام مرطب على الوجه مع التركيز على منطقة تحت العين.
- وضع كريم أساس مناسب لنوع البشرة.
- القيام باختيار خافي للعيوب أو الكونسيلر المستخدم لمشكلة الحالات.
- يتم وضع بودرة الإضاءة التي يطلق عليها الهايلاتر ولك لعكس الإضافة وإبعاد النظر عن منطقة تحت العينين وهذه الخطوة تعتبر اختيارية فليس من الضروري تنفيذها.
- من الممكن أن يتم اللجوء للوصفات الطبيعية التي من أشهرها الخيار فاستخدامها بشكل دائم يحد من هذه المشكلة.
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