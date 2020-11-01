نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة دعم حساب المواطن التقديرية 1442 للتحقق من قيمة استحقاق نوفمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط حاسبة دعم حساب المواطن 1442 الرسمي عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية للتحقق من قيمة الاستحقاق للمستفيدين والمستفيدات، ففي حال كان المتقدم راغباً في تقديم شكوى على القيمة المستحقة، فيتم الرجوع إلى المبلغ الموجود على البوابة الإلكترونية ومطابقته بالرقم المودع في الحساب البنكي.

ومن ثم يتم التحقق من القيمة المستحقة باستخدام الحاسبة التقديرية الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الرسمي، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط دخول موقع حساب المواطن الرسمي للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يوفرها البرنامج للمستفيدين والمستفيدات، كما يمكنكم التعرف على طريقة تقديم اعتراض من خلال الفيديو التالي:

دخول حساب المواطن 1442

تم إنشاء البرنامج لحماية الأسر السعودية من الآثار المباشرة وغير المباشرة المحتملة بعد إجراء الإصلاحات الاقتصادية المختلفة ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وسيحقق البرنامج ذلك من خلال صرف بدل نقدي بطريق مباشر للمستفيدين، بعد القيام بالتسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي، وبإطلاق حاسبة دعم حساب المواطن سيتم التعرف علي قيمة البدل، وقد تم وضع برنامج حساب من أجل تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي:

تخفيف الأعباء والآثار المباشرة وغير المباشرة علي المواطنين المستقلين أو الأسر السعودية الذي سينتج عن الإصلاحات الاقتصادية وزيادة أسعار بعض السلع من خلال دفع بدل نقدي.

إعادة توجيه الدعم المقدم للمواطنين من خلال منصة واحدة.

العمل علي ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة وتشجيع الأسر السعودية علي ذلك.

حاسبة دعم حساب المواطن 1442

بعد قيام مجلس الوزراء اليوم بإقرار واعتماد سياسات حساب المواطن السعودي، فمن المنتظر أن يتم الإعلان عن سياسات حساب المواطن من خلال المؤتمر الصحفي الذي يحضره وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد الانتهاء من المؤتمر الصحفي المنعقد، سوف يتم التعرف علي شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق.

وسيمر البرنامج بثلاث مراحل رئيسية بداية من مرحلة التسجيل من خلال رابط حساب المواطن المرفق للتقدم بطلب تسجيل، مروراً بمرحلة الأهلية وينتهي بمرحلة الاستحقاق النقدي وصرف البدلات، والمراحل كالآتي:

مرحلة التسجيل، يتم فتح البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج للتسجيل، وهذه الفترة يتم فيها جمع المعلومات والتأكد من صحتها. مرحلة الأهلية، وخلال هذه المرحلة يتم التواصل مع المتقدمين بإرسال رسائل نصية علي جوال المتقدم وإعلانه بنتائج الأهلية، وتتوقف النتائج علي المعلومات المقدمة عند التسجيل. مرحلة الاستحقاق، وهذه المرحلة هي المرحلة النهائية، ويتم فيها الإعلان عن قيمة البدل المُقدر لكل متقدم وبداية صرف البدلات وإيداع مستحقات حساب المواطن، ويتم تدشين حاسبة دعم حساب المواطن للتعرف علي مقدار المبلغ المستحق.

والآن تم اعتماد سياسات حساب المواطن من قبل مجلس الوزراء، تمهيداً للانتقال إلي المرحلة التالية من مراحل حساب المواطن، وهي الإعلان عن شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق ومواعيد إيداع حساب المواطن في البنوك.

رابط التسجيل في حساب المواطن

شهد رابط تسجيل حساب المواطن استقبال كم هائل من الطلبات، حيث وصلت إحصائيات التسجيل في البرنامج حوالي 30 ألف طلب في الساعة الواحدة عند بدء التسجيل في البرنامج وخلال الأيام الأولي من إطلاق البرنامج، ويمكنكم من خلال الرابط التالي الدخول إلي حاسبة دعم حساب المواطن فور إطلاقها، وسوف نرفق لحضراتكم الرابط المباشر الخاص بالموقع الرسمي للبرنامج فيما يلي:

دخول موقع حساب المواطن الرسمي.

والمتقدم بطلب التسجيل في حساب المواطن هو رب الأسرة وهو الذي يقوم بتقديم كافة المعلومات المطلوبة المتعلقة به وبالتابعين له، وفي حال تأخرت في التسجيل، فإنه يمكنك التسجيل والحصول علي نتائج الأهلية، وسوف يتم حصولك علي البدل النقدي مع الدفعة اللاحقة لصرف البدلات.

وقد قام المركز الإعلامي الخاص ببرنامج حساب المواطن السعودي بإرسال رسالة للمواطنين السعوديين عبر الهواتف الجوالة، وتتضمن الرسالة علي أن بدل الإصلاحات للأسر السعودية هو الخطوة الأولي لبرنامج حساب المواطن السعودي، ليكون برنامجاً شاملاً لكافة المساعدات والإعانات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال بوابة واحدة للتسجيل، وفي انتظار الإعلان عن حاسبة دعم حساب المواطن 1442.

من لهم أحقية التسجيل في حساب المواطن

وضع برنامج حساب المواطن الأحقية في التسجيل لخمس فئات وهم كالآتي:

رب الأسرة السعودي. رب لأسرة حامل بطاقة التنقل. المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي. الفرد السعودي مستقل المنزل. الفرد من حاملي بطاقات التنقل مستقل المسكن.

وينبغي علي رب الأسرة إضافة جميع التابعين له، وهم الأشخاص الذين يعولهم ويسكنون معه بنفس المسكن وتشتمل علي الأقارب من الدرجة الأولي، (الزوج – الزوجة – الأبناء – البنات)،التابع المعال قانوناً، (الوالدين – الأخوة – الأخوات – التابع المحتضن)، مع ضرورة وجود رقم هاتف جوال للمتقدم بطلب تسجيل دخول حساب المواطن للتواصل من خلاله، وذلك لأنه سوف يستقبل رسالة وبها كلمة السر المؤقتة كي يتمكن من متابعة التسجيل، ويمكنه بعد ذلك تغيير كلمة السر علي حسب رغبته.

وبعد إطلاق حاسبة دعم حساب المواطن سيتمكن المواطن من معرفة قيمة البدل النقدي، وقد تم التصريح سابقاً بأن برنامج حساب المواطن 1442 سيكون مرجعاً لعدة برامج أخري، بدلاً من توزيع البرامج الخدمية الإلكترونية بين عدد كبير من الوزرات، وسوف يكون البرنامج خلال السنوات القليلة القادمة مظلة لبرامج أخري تابعة لوزارات أخري، فهو أحد أهم برامج التوازن المالي.

حساب المواطن السعودي

وقد أعلن برنامج حساب المواطن عن الفئة الأكثر دعماً وهي الفئة الأقل استهلاكاً، وهذا هو الهدف الرئيسي من إنشاء برنامج الدعم النقدي، بالإضافة إلي مقدار دخل الأسرة فإن كان منخفضاً فسوف يكون الدعم النقدي كبيراً، وكلما زاد عدد أفراد الأسرة كلما زاد الدعم النقدي، وسط انتظار المواطنين لإطلاق حاسبة الدعم.

تم الإعلان عن إيداع حساب المواطن مستحقات المستفيدين من الدفعة الحالية، إلي جانب تدشين الحاسبة التقديرية لحساب المواطن، وبإمكان المستفيدين من البرنامج تقديم اعتراض علي مقدار الاستحقاق، ولكن قبل تقديم الاعتراض يرجي التعرف علي خطوات تقديم الاعتراض، كما أعلن حساب المواطن الآن عن كيفية احتساب قيمة الدعم المقدم من برنامج الدعم الحكومي.

تحديث: إتاحة حاسبة دعم حساب المواطن التقديرية عبر البوابة الإلكترونية، يعمل علي تمكين المواطنين من معرفة قيمة الاستحقاق المالي سواء كنت من المسجلين أو من غير المسجلين كما ذكر مدير حساب المواطن المهندس علي راجحي، وعن عدد المسجلين في حساب المواطن فهو 13 مليون مواطن سعودي شاملةً علي رب الأسرة والتابعين.

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة الـ36

من المقرر أن يتم إيداع حساب المواطن الدفعة السادسة والثلاثون لشهر نوفمبر 2020م بالحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات من دعم البرنامج في تاريخ العاشر من الشهر الميلادي الجاري، ويمكنكم التعرف على موعد نزول الدفعة الـ36 بالتاريخ الهجري والميلادي من خلال التالي:

وقد أعلن حساب المواطن من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن الدورة المقبلة، حيث يتم التحقق من الأهلية الآن عن طريق دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية ثم “صفحة دراسة الأهلية.