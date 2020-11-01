نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول حساب المواطن جديد 1442 للتسجيل والاستعلام ورابط الحاسبة التقديرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تسجيل دخول حساب المواطن الرسمي للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة لمستخدميها، حيث تتيح البوابة إمكانية التسجيل في حساب المواطن للحصول على الدعم النقدي في حال كان المتقدم مؤهلاً، واستعلام نتائج الأهلية وقيمة الاستحقاق الموجودة على البوابة للمستفيدين والمستفيدات، إلى جانب استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، وتقديم الشكوى بعد أن يتم تفعيل الأيقونة من جانب البرنامج في الموعد المحدد، وكيفية احتساب قيمة البدل النقدي.

بعد ترقب كبير للإعلان عن أسماء المقبولين حساب المواطن 1442 من جانب العديد من المستفيدين والمستفيدات، فقد تم الإعلان عن إيداع حساب المواطن للمبالغ المستحقة للمستفيدين من البرنامج ممن هم انطبقت عليهم الشروط الخاصة بالأهلية، ويرجي العلم بأن المبالغ المودعة تتفاوت وفقاً لاختلاف معايير الاستحقاق، ويعتبر حساب المواطن من أهم أليات المملكة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، ويمكنكم التعرف على طريقة تقديم اعتراض من خلال الفيديو التالي:

تسجيل دخول حساب المواطن 1442



برنامج حساب المواطن هو برنامج وطني تم إطلاقه من أجل العمل على رفع كفاءة الدعم الحكومي المُقدم للمواطنين للمستحقين فعلياً بشكل مُباشر عن طريق التحويل المصرفي علي حساباتهم البنكية الشخصية، وتعد البوابة الرسمية للبرنامج هي المنصة الوحيدة لتسجيل حساب المواطن الموحد، وقد تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بأليات صرف البدل النقدي للأفراد مستحقي الدعم الذكي وأليات الاستحقاق الخاصة ببرنامج البدل النقدي.

ويقوم البرنامج علي مبدأ العدل في تقديم البدل النقدي لكل فئة وتغيره علي حسب حجم الأسرة، من خلال الرابط الرسمي المرفق، ويتم احتساب البدل المالي المستحق للأشخاص بناءً علي الآثار المباشرة وغير المباشرة المحتمل وقوعها جراء الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، ويتم صرفه نقداً وذلك للتشجيع علي الموازنة والادخار.

وسيتم إبلاغ مستفيدي برنامج حساب المواطن من البدل النقدي عبر رسائل نصية علي الهواتف الجوالة أو من خلال دخول موقع حساب المواطن الرسمي وعبر حساباتهم الشخصية علي الموقع الإلكتروني، ولن يتم عرض أسماء مستفيدي حساب المواطن الدعم عبر وسائل الإعلام حفاظاً علي الخصوصية والسرية، وليس هناك موعداً محدداً لنهاية التسجيل الذي يتم عن طريق تسجيل دخول حساب المواطن 1442 ومن ثم اتباع الخطوات الموضحة.

أهداف ومراحل حساب المواطن



استهدف برنامج حساب المواطن الأسر أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة من أجل تقديم الدعم الحكومي لهذه الأسر لتخفيف الآثار والأعباء الناجمة والمترتبة علي الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، ومنذ تم إطلاق البوابة الإلكترونية وهو يستقبل الطلبات للتسجيل بالبرنامج.

ويمكن للأسر السعودية أو المواطن السعودي المستقل أو أسرة الأم المتزوجة بغير سعودي وحاملو بطاقات التنقل، الاستفادة من البرنامج وإنشاء حساب جديد والاستعلام بعد ذلك عن أسماء المستفيدين من البرنامج الموحد، وتتمثل أهداف برنامج الدعم النقدي في الآتي:

تخفيف الآثار والأعباء الناتجة عن الإصلاحات المختلفة للاقتصاد بالمملكة العربية السعودية علي أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.

تطوير نظام إلكتروني شامل يسهل من خلاله تقديم الدعم الذكي للمواطنين ورفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين.

تشجيع وتحفيز المواطنين علي ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة والمياه، وذلك لاحتساب البدل النقدي بناءً علي مستويات الاستهلاك الرشيد للمواطنين.

ويمر حساب المواطن بثلاث مراحل وهم، مرحلة التسجيل وهي تسجيل دخول حساب المواطن 1442 وجمع المعلومات، والمرحلة الثانية وهي مرحلة الإعلان عن نتائج أهلية الاستحقاق ويتم حسابها علي أساس المعلومات الصحيحة المقدمة من المواطن، والمرحلة الأخيرة تتمثل في استحقاق البدل وبدء الصرف للمستحقين، وإطلاق الحاسبة التقديرية، ويتم إعلام المسحقين م برنامج حساب المواطن عن طريق رسائل نصية sms أو عن طريق الدخول إلي موقع حساب المواطن الإلكتروني.

رابط التسجيل في حساب المواطن الرسمي



منذ فتح باب التسجيل في حساب المواطن وهو يستقبل طلبات التسجيل يومياً حتي الآن وقد شهد الرابط الخاص به تسجيل أكثر من 12 مليون مواطن خلال المرحلة الأولي والتي يتم خلالها جمع البيانات والمعلومات عن المتقدمين تمهيداً للدخول في المرحلة التالية وهي تحديد الأهلية والاستحقاق للبدل النقدي المقدم للمستحقين الفعليين والإعلان عن أسماء مستفيدي البرنامج.



موقع حساب المواطن الرسمي.

وسط تأكيد مستمر علي عدم وجود تاريخ نهائي لعملية تسجيل دخول حساب المواطن حساب جديد في البرنامج الموحد للمواطن السعودي من قبل المشرف العام علي حساب المواطن، وسيتم صرف أول بدل نقدي في الشهر السابق لزيادة أسعار منتجات الطاقة والمياه، وسط دعوه متكررة للمواطنين بأهمية التسجيل، ولكل مواطن سعودي الحق في التسجيل، وبعد ذلك يقوم بالاستعلام عن نتائج الأهلية، لحين إعلان أسماء المستفيدين.

وهناك الملايين في انتظار بدء المرحلة الثانية من البرنامج وهي مرحلة الأهلية والاستحقاق لمعرفة المستفيدين من الدعم الحكومي، ويأتي بعد هذه المرحلة مرحلة صرف البدل المالي الذي تم تحديده بأن سيتم صرفه في الشهر السابق لزيادة الأسعار، وإليكم شرح طريقة التسجيل في البرنامج لإكمال عملية تسجيل دخول حساب المواطن من خلال الفيديو التالي:

ونوه برنامج حساب المواطن علي المستفيدين أنه في في حال إن كان المتقدم سيسجل بالبرنامج كفرد مستقل، فإنه لابد من إثبات استقلالية المسكن، ويتم إثبات ذلك بتقديم صك ملكية أو عقد إيجار أو فاتورة كهرباء.

حساب المواطن السعودي

صرح المشرف العام علي حساب المواطن بأن عدد الذين سجلوا في البرنامج قد تجاوز عددهم 12 مليون سعودي، منهم 227 ألف بحاجة إلي تقديم مستندات إضافية كي يثبتوا استحقاقهم للدعم، وناشد المواطنين بضرورة تحديث البيانات بعد صدور الأمر الملكي بإعادة البدلات والمكافآت والحوافز المالية، وأضاف أن طلب مستندات الثبوتية عند تسجيل دخول حساب المواطن سوف يكون خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن التسجيل في البرنامج اختيارياً، ويتم التواصل مع المواطنين عن طريق رسائل نصية من أجل التعريف بالبرنامج.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال تقدم رب الأسرة بطلب التسجيل مع توافر المستندات والوثائق المطلوبة، ويقوم بإضافة الأبناء والزوجة ومن يسكن معه في نفس المنزل كتابعين له، ويقوم البرنامج بإضافة جميع مستفيدي المعاشات الضمانية بشكل تلقائي، وقد أعلن برنامج حساب المواطن من خلال خدمة المستفيدين علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن البرنامج لا يزال في مرحلة التسجيل والتقديم وسيتم الإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق قريباً.

ومن المقرر أن يتم تحديد المبلغ النقدي المخصص لكل أسرة بناءً علي ظروف ودخل كل أسرة وعدد الأفراد، وسوف يختلف البدل المالي علي حسب كل فئة وليس هناك مبلغاً موحداً لكافة الفئات، ولكن سوف يتم تحديد ذلك بناءً علي السياسات المالية الموضوعة ترشيداً للاستهلاك العام لمنتجات الطاقة، تشجعياً من المملكة علي الترشيد في الاستهلاك، ويمكنكم التواصل مع البرنامج من خلال رقم حساب المواطن والوسائل الأخرى الموضحة بالفيديو التالي:

إقرار سياسات حساب المواطن

من خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت يوم الثلاثاء 12 ديسمبر، تم اعتماد وموافقة المجلس علي الضوابط الخاصة بالدعم المقدم من حساب المواطن، وقد قام وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتصريح بأن حساب المواطن سوف يشمل كافة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مثل إصلاح أسعار الكهرباء والوقود، بالإضافة إلي ضريبة القيمة المضافة

وأعلن أن عدد من قاموا بالتسجيل في البرنامج أكثر من 3.7 مليون أسرة سعودية، بإجمالي 13 مليون مواطن ومواطنة سعودية، وهذا الرقم يشتمل علي رب الأسرة، والتابع لرب الأسرة منذ أن تم فتح باب تسجيل حساب المواطن فبراير 2017، وسيتم إيداع حساب المواطن الدفعة الأولي في يوم 21 ديسمبر 2017، وسط انتظار إطلاق حاسبة دعم حساب المواطن التقديرية.

تحديث: قام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن إيداع حساب المواطن للمبالغ المستحقة في حسابات المستحقين البنكية، ووفقاً للسياسات القائم عليها البرنامج والمعتمدة عند صرف حساب المواطن، فقد تم الكشف عن الحد الأدنى وهو 300 ريال للأسرة الواحدة وأيضاً الفرد المستقل، ويمكنكم استعلام حساب المواطن الآن من خلال اتباع رابط تسجيل دخول حساب المواطن للاطلاع علي أسماء المقبولين.

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة الـ36 لشهر نوفمبر 2020

قرر برنامج حساب المواطن السعودي تحديد موعد نزول مبالغ الدعم للمستحقين والمستحقات في تاريخ العاشر من كل شهر ميلادي تنفيذاً للأمر الملكي الكريم بتوحيد مواعيد صرف الرواتب بالمملكة، ووفقاً لهذا التاريخ، فمن المقرر إيداع حساب المواطن في الموعد التالي:

وقد أصدر برنامج حساب المواطن رسمياً نتائج الأهلية للدورة السادسة والثلاثون لشهر نوفمبر 2020م الموافق لشهر ربيع الأول 1442هـ، ويتم التحقق من الأهلية من خلال الدخول على صفحة دراسة الأهلية عبر موقع حساب المواطن الرسمي.