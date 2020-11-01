نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب مواطن 1442 الدفعة الـ36 لشهر نوفمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر موعد صرف حساب مواطن 1442 الدفعة القادمة، حيث يتساءل العديد حول متي ينزل حساب المواطن الدفعة المقبلة، وذلك بعد أن تم الإعلان عن إيداع مبالغ الدفعة الخامسة والثلاثون من برنامج حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين، كما أتاح البرنامج إمكانية استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية عبر الموقع الرسمي.

ويتم التعرف على حالة الأهلية والقيمة المستحقة من خلال دخول موقع حساب المواطن باتباع الرابط الرسمي المرفق، ويرجي العلم بأن الحد الأدنى لصرف حساب المواطن هو 300 ريال للفرد المستقل، وقد حدد البرنامج موعد إيداع حساب المواطن بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي، ومن خلال موقع ثقفني نوفر موعد نزول حساب المواطن الدفعة السادسة والثلاثون لشهر نوفمبر 2020م، كما يمكنكم التعرف على طريقة تقديم شكوى على قيمة الاستحقاق من خلال الفيديو التالي:

صرف حساب مواطن 1442



حساب المواطن الموحد هو برنامج وطني يتبع وزارة العمل قامت الحكومة السعودية بإنشائه لحماية المواطنين من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة من الآثار الاقتصادية المترتبة علي الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، وتقديم بدل نقدي لتحسين الظروف المعيشية يتم إيداعها بحسابات المواطنين المصرفية بشكل مباشر عن طريق الآبيان، وسيتم صرف حساب مواطن كأول بدل نقدي في الشهر السابق لزيادة الأسعار المقررة علي أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وكان قد أعلن المشرف العام علي برنامج حساب المواطن، أنه لم يتم وضع نهاية لعملية التسجيل وسيكون متاحاً علي مدار 24 ساعة، ونوه علي أن البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج هي المنصة الوحيدة للتسجيل والتواصل مع المخاطبين به والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، ولكن من هم المخاطبين بالتسجيل في برنامج الدعم النقدي، ونجد أن تسجيل حساب المواطن السعودي يشتمل علي الفئات الآتية:

الأسر السعودية، وأسر حاملي بطاقة التنقل. أسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي. زوجة المواطن السعودي. الفرد المستقل، وهو الذكر غير المتزوج أو الأنثى غير المتزوجة، ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء، والأرمل أو الأرملة، والمطلق أو المطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة، وليس لديه تابعون أو معالون.

ويهدف برنامج الدعم الذكي إلي تشجيع الأسر علي الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه، وتخفيف الأعباء الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية علي ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، من خلال إيداع بدل نقدي بالحسابات المصرفية للمستفيدين من البرنامج عند صرف حساب مواطن وبعد اعتماده من المقام السامي، ويمكنكم التواصل مع البرنامج من خلال رقم حساب المواطن أو من خلال أحد الوسائل التالية:

طريقة التسجيل في حساب المواطن

نوفر لكم طريقة التسجيل في حساب المواطن، حيث يبدأ تسجيل برنامج الدعم السعودي بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بموقع حساب المواطن 1442 رابط الدخول وإدخال بياناته كاملة وتكون هذه البيانات كالتالي؛( رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف الجوال الذي سوف يستقبل عليه رسالة وبها كلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل بالبرنامج وبعد ذلك يقوم بتغييرها على حسب رغبته.

ثم يكمل عملية التسجيل وتقديم البيانات التالية: ( البيانات البنكية ، البيانات العامة، بيانات العنوان، بيانات الأصول ، بيانات الدخل والتابعين )، ورب الأسرة هو من يتقدم بطلب التسجيل وهو من سيحصل على البدل عند صرف حساب مواطن ويتم أضافه الأبناء والزوجة كتابعين.

وتنتهي عملية تسجيل حساب المواطن بإقرار على صحة البيانات التي تقدم بها، وتقديم طلب التسجيل لدراسته مع إرفاق تقرير أهلية الأسرة المتقدمة بالطلب، ثم انتظار الاعتماد وبدء الصرف بالمملكة، ويمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في حساب المواطن من خلال الفيديو التالي:

رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية

تتيح بوابة حساب المواطن الإلكترونية للراغبين في التسجيل في حساب المواطن، إمكانية التسجيل الآن للحصول علي مبالغ الدعم المقدمة من برنامج الدعم النقدي الحكومي، فمن خلال موقع حساب المواطن يمكنكم تسجيل حساب جديد واستخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن المتاحة، للتعرف علي قيمة الاستحقاق ومقدارها.

حيث تتفاوت القيمة عند صرف حساب مواطن نظراً لاختلاف المعايير والأسس التي تعتمد عليها الحاسبة عند احتساب قيمة الدعم، وعن إمكانيات بوابة حساب المواطن، فقد تم إنشائها بإمكانية عالية كي تتحمل التوافد الكبير ولا يحدث أي أعطال، وذلك تقديراً من المسؤولين عن البرنامج للمواطنين الراغبين في التسجيل والاستعلام ومتابعة حالة الطلب، حيث لديه القدرة علي تسجيل 450 ألف طلب في الساعة الواحدة،

ويستطيع التحقق من 50 ألف طلب في اليوم عن طريق 83 موظف، وهناك مركز عملاء تعمل به 600 مأمورة تشغيل و 400 مأمورة قوة احتياطية، ومن خلال مركز الاتصال الموحد للبرنامج يمكنه استقبال 140 ألف اتصال يومياً، وللاستفسار يمكنكم الاتصال علي رقم مركز اتصال حساب المواطن هو 19912، ونوفر لكم رابط موقع حساب المواطن للاستعلام عن أسماء المقبولين عند صرف حساب مواطن الدفعات التالية.

رابط دخول موقع حساب المواطن السعودي .

مراحل حساب المواطن

أما عن المراحل التي سيمر بها البرنامج فتتمثل في ثلاث مراحل وهي:

المرحلة الأولي : وقد بدأت بمرحلة التسجيل وجمع المعلومات والتأكد إن كانت هذه المعلومات صحيحة من عدمه، فمرحلة حساب المواطن التسجيل هي المرحلة الأولي.

: وقد بدأت بمرحلة التسجيل وجمع المعلومات والتأكد إن كانت هذه المعلومات صحيحة من عدمه، فمرحلة حساب المواطن التسجيل هي المرحلة الأولي. المرحلة الثانية : ينتظرها أكثر من 12 مليون مواطن سعودي، وهي مرحلة الإعلان عن نتائج الأهلية، وسوف يتم إعلان المواطنين عن نتائج الأهلية من خلال رسائل نصية عبر الهاتف الجوال، ويتم حساب نتائج الأهلية علي حسب المعلومات الصحيحة المقدمة عند التسجيل.

: ينتظرها أكثر من 12 مليون مواطن سعودي، وهي مرحلة الإعلان عن نتائج الأهلية، وسوف يتم إعلان المواطنين عن نتائج الأهلية من خلال رسائل نصية عبر الهاتف الجوال، ويتم حساب نتائج الأهلية علي حسب المعلومات الصحيحة المقدمة عند التسجيل. المرحلة الأخيرة : وهي مرحلة الاستحقاق للدعم النقدي وقيمة البدل المالي المقدم وخلالها يتم معرفة قيمة الدعم النقدي لكل مواطن قام بالتسجيل في برنامج البدل النقدي، والبدء في صرف حساب مواطن السعودي للبدل النقدي قبل زيادة الأسعار التي تأتي ضمن الرؤية المستقبلية للمملكة 2030.

برنامج حساب المواطن السعودي

أوضح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أن الأمير محمد بن سلمان قد أعطي توجيهاته التي تقضي بأن نكون كرماء في صرف البدل النقدي لأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، والعمل علي ضم أكبر عدد ممكن للاستفادة من الدعم قدر الإمكان، في إشارة منه علي تقدم 11 مليون مواطن سعودي من أجل الاستفادة من الدعم النقدي عند صرف حساب مواطن للمستحقين.

وأضاف أن المشرفين علي حساب المواطن يعملون حالياً علي تحديد الأعداد الفعلية المسجلة والمستحقة للدعم النقدي، إلي جانب الحرص علي تغطية أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل، ووفقاً للخطة الزمنية الموضوعة فسوف يتم صرف حساب المواطن خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن برنامج حساب المواطن برنامجاً حكومياً والحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف رؤية 2030 التي يعتمد الاقتصاد فيها علي موارد غير نفطية، والانتهاء من مشاريع البنية التحتية

وسوف يتم خلال الأيام القليلة القادمة إعلان نتائج الأهلية والاستحقاق، وتحديد أسماء المستحقين للدعم المالي المقدم من برنامج حساب المواطن، ومن ثم صرف حساب مواطن للمسحقين علي دفعات، وسييتم إبلاغ المواطنين المستفيدين من بدل حساب المواطن النقدي عن طريق رسائل sms علي الهاتف الجوال أو من خلال الحسابات الشخصية علي الموقع الإلكتروني للبرنامج.

التحقق من أرقام المتقدمين المصرفية “آيبان”

قام برنامج حساب المواطن بإرسال رسائل لعدد من المتقدمين للحصول علي البدل النقدي من البرنامج تفيد بأنه قد تم التأكد والتحقق من الحسابات المصرفية، وقد تم ربطها بالطلبات الخاصة بهم في البرنامج، وقام البرنامج بذلك بعد التوقعات التي تفيد بإصدار مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات للبنوك ومؤسسات التمويل بعدم المساس بما تم تخصيصه.

تحديث: في ظل انتظار العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية للإعلان عن قيمة البدل النقدي ونتائج الأهلية والاستحقاق التي يتبعها صرف مبالغ حساب المواطن، يتساءل المواطنين حساب المواطن متي ينزل، فقد تم الإعلان عن انعقاد مؤتمر صحفي بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، وذلك من أجل الإعلان عن سياسات حساب المواطن الخاصة بالأهلية والاستحقاق، وعن توقيت المؤتمر، فسوف يكون في تمام الخامسة والنصف والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تحديث: أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم ضوابط الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن السعودي، وفي انتظار الإعلان عن تفاصيل حساب المواطن من خلال المؤتمر الصحفي المزمع عقده اليوم، حيث يتم توضيح سياسات حساب المواطن وشروط الأهلية ومعايير الاستحقاق التي يتوقف علي أساسها حساب مبلغ الدعم، وعن صرف حساب مواطن فسوف يتم إيداع أول دفعة في يوم 21 ديسمبر 2017.

حساب المواطن السعودي

بالنسبة للرسائل الخاصة بالاستقلالية، فقد نفي مدير حساب المواطن ما يتم تداوله حول هذه الرسائل المتعلقة بإمكانية تسجيل الزوجات بصورة مستقلة عن رب الأسرة للحصول علي مبالغ الدعم عند الصرف بشكل مستقل، وطبقاً لسياسات حساب المواطن، هناك استثناءات علي سبيل الحصر، وهي في حال كانت الزوجة مهجورة أو متغيب عنها زوجها أو كان زوجها سجيناً، وهنا يطلب منها إثبات الاستقلالية،

أما في غير هذه الحالات المستثناة، فيتم تسجيل الزوجات والشباب والفتيات من كان عمرهم بين 18 وأقل من 24 عام كتابعين لرب الأسرة، أو يتم التسجيل وتقديم إثبات الاستقلالية، وتم التأكيد علي أن الشباب والفتيات من هم بعمر الـ24 فأكثر الغير متزوجين، بإمكانهم التسجيل في حساب المواطن مستقلين، لن يطلب منهم البرنامج تقديم ما يثبت استقلالية السكن.

تاريخ صرف حساب المواطن دفعة نوفمبر 2020

حدد برنامج حساب المواطن السعودي تاريخ العاشر من كل شهر ميلادي موعداً لصرف مستحقات المستفيدين والمستفيدات أصحاب الطلبات المكتملة، ووفقاً لهذا الموعد، فمن المقرر أن يتم صرف حساب المواطن الدفعة السادسة والثلاثون الخاصة بشهر نوفمبر 1442هـ في الموعد التالي:

تاريخ نزول حساب المواطن نوفمبر 2020: يوم الثلاثاء بتاريخ 10 نوفمبر 2020م الموافق لتاريخ 24 ربيع الأول 1442هـ.

وبحساب المدة الزمنية المتبقية على صرف حساب مواطن وإيداعه في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 1 نوفمبر 2020م الموافق لتاريخ 15 ربيع الأول 1442هـ، فإن عدد الأيام المتبقية على نزول الدعم هي (9 أيام).

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