نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط فتح حساب جاري في مصرف الراجحي من خلال الموقع الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستطيع أي مواطن سعودي فتح حساب جاري في مصرف الراجحي بخطوات سهلة وبسيطة من خلال الموقع الإلكتروني، والحساب الجاري يسهل على المواطنين إدارة أعمالهم وحساباتهم بطريقة أمنة، والقنوات المصرفية الإلكترونية بمصرف الراجحي تمكن عملائه من متابعة وإدارة الحسابات على مدار الساعة من أي مكان بالعالم، وتمكنهم من القيام بعملية تحويل الأموال، والقيام بإصدار بطاقات الصراف الآلي (مدى) وغيرها من المزايا العديدة التي يقدمها المصرف،وكذلك الحصول على تمويل مصرف الراجحي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مزايا وشروط فتح حساب جاري في مصرف الراجحي.

مزايا فتح حساب جاري في مصرف الراجحي إلكترونيًا

هناك العديد من المميزات التي نستطيع أن يحصل عليها من خلال فتح حساب بمصرف الراجحي وهى كالآتي:-

من أهم المزايا سهولة فتح الحساب من خلال الانترنت في أي وقت، ويستطيع العميل أن يحدد الفرع الذي يريد أن يتعامل معه. القيام بعمليات الأوامر المستديمة. يستطيع أي عميل أن يحصل على كشف حساب كل شهر موضح فيه جميع حركات الحسابات ويكون باللغتين العربية والإنجليزية. يستطيع عميل بنك الراجحي أن يقوم بجميع العمليات المصرفية من خلال القنوات الإلكترونية. الحصول على بطاقة الصراف الآلي من خلال أجهزة الخدمة الذاتية. القيام بجميع عمليات التحويل والإيداع الداخلي. تسديد الفواتير وتسديد المدفوعات الحكومية. التسجيل في خدمة مباشر الراجحي. القيام بجميع عمليات الحوالات الدولية حسب الصلاحيات. يستطيع العميل السحب أو الإيداع لدى مكينة الصراف الآلي.

شروط فتح حساب جاري بالراجحي

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في عملية فتح حساب جاري في مصرف الراجحي وهى كالآتي:-

يجب أن تكون الهوية الوطنية أو هوية المقيم سارية المفعول. لا يقل سن العميل عن 18 عامًا لفتح حساب للبالغين، ولا يقل عن 15 عامًا للقاصرين. أن يكون رقم الهاتف صادر من جهات مزودي الخدمة بالمملكة العربية السعودية. أن يكون العنوان الوطني الذي يتم تسجيله صحيحًا. أن يكون المتقدم مسجلاً في خدمة أبشر لتوثيق الحساب البنكي. لا يكون الشخص المتقدم عميلًا في مصرف الراجحي أو تحويل الراجحي.

خطوات فتح حساب جاري في مصرف الراجحي

يجب اتباع خطوات فتح حساب جاري بالراجحي وهى كما يلي:-