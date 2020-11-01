نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قروض مصرف الراجحي التمويل الشخصي والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر قروض مصرف الراجحي التمويل الشخصي من أهم القروض التي يبحث عنها المواطنين السعوديين لحل كل الأزمات المالية التي تواجههم مثل مصاريف الدراسة، أو شراء سيارة جديدة، أو ترميم المنزل، أو شراء عقار جديد، أو الذهاب لقضاء الإجازة، أو تسديد الديون، وبعض الناس يريد القرض من أجل تنفيذ المشروعات التي تساعدهم على ظروف المعيشة، ومنهم من يريدها تمويل بنك الراجحي من أجل تأسيس المنزل والزواج، وغيرها من متطلبات الحياة الأخرى، ويفضل الكثير من المواطنين السعوديين بنك الراجحي لأنه لا يحتاج إلي مطالب أو إجراءات كثيرة للحصول على قيمة التمويل الشخصي، وسوف نتعرف في هذا المقال على شروط التمويل الشخصي من مصرف الراجحي.

شروط الحصول على قروض مصرف الراجحي التمويل الشخصي

هناك بعض الشروط التي وضعها بنك الراجحي للحصول على التمويل وهي كما يلي:-

لا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام أثناء التقديم للحصول على التمويل. الحد الأدنى للراتب لا يقل عن 2000 ريال سعودي. يجب إيداع الراتب لدي بنك الراجحي للحصول علي التمويل. لا يقل راتب المتقدم عن 5 ألاف ريال سعودي. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. لا تقل مدة عمل المتقدم عن 6 أشهر أثناء التقديم للحصول على قرض الراجحي.

طريقة متابعة طلب تمويل مصرف الراجحي

يستطيع أي مواطن متابعة حالة القرض ومعرفة قيمة القرض الذي يستطيع الحصول عليه من خلال إتباع الخطوات الأتية:-

أن يقوم العميل بالدخول على رابط مصرف الراجحي.

علي المتقدم كتابة كل البيانات المطلوبة.

يجب الضغط على كلمة حساب.

سوف تظهر لك كل البيانات الخاصة بالقرض.

المستندات المطلوبة للحصول على قروض مصرف الراجحي

سوف نتعرف على المستندات المطلوبة من المتقدم للاقتراض من بنك الراجحي وهي كما يلي:-