نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تعديل المسمى الوظيفي للمقيمين بشكل إلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏خطوات تعديل المسمى الوظيفي للمقيمين بشكل إلكتروني، ‏قامت بوابة الحكومة بدولة قطر عبر الإنترنت بالإعلان أنه تم فتح باب التقديم لامكانية تعديل المسمى الوظيفي الخاص بجميع المقيمين بالبلاد بالبطاقة الشخصية الخاصة بهم، وذلك بشكل إلكتروني في دقائق معدودة وذلك يمكن تنفيذه من خلال المندوب المفوضين بالتوقيع، ولكن يجب توفير كافة المستندات المطلوبة حيث أعلن حساب حكومي بدولة قطر عبر موقع تويتر عبر الإنترنت عن الخطوات التي ينبغي اتباعها للمسمى الوظيفي من هذه الخدمة التي تتوفر في جميع الشركات الخاصة الخاصة والمساهمة وهذا ما سوف نعرضه لكم من خلال مقال اليوم.

‏خطوات تغيير المسمى الوظيفي

‏أولا يجب أن يتم تقديم الطلب بشكل إلكتروني وبعد ذلك تقوم باختيار الخدمات الإلكترونية والاستمارات ثم بعد ذلك تقوم بتحديد الخدمات سوف تجدها في موقع وزارة التنمية والإدارة والعمل والشؤون الاجتماعية بعد الانتهاء من هذه الخطوة، نقوم بتحديد إدارة الاستخدام ثم تقوم بتحديد اختيار خدمة وتقوم بتعديل مهنة بعد ذلك ينبغي عليك أن تقوم بتقديم الطلب وإضافة البيانات المطلوبة والتي تتضمن رقم البطاقة الشخصية ورقم الجوال الموجود والمسجل بالبطاقة الشخصية بهذا الشخص ورقم ‏قيد ‏المنشأة.

‏بعد ذلك تقوم بالضغط على ‏submit ‎ثم ثم تقوم بإضافة رمز التحقق سوف تجد رسالة على الهاتف الخاص بك تقوم بإضافته بعد ذلك نضيف البيانات المطلوبة وتقوم برفع كافة المستندات والأوراق المحددة وهي كالآتي:

‏يتم تجهيز صورة من البطاقة الشخصية للطالب التعديل الخاص بالمسمى الوظيفي وصورة من البطاقة الشخصية المفوض بالتوقيع بجانب تجهيز صوره من السجل التجاري ونفسه البلدية وصور بطاقة قيد المنشاة.

وكذلك الشهادات العلمية التي تم إصدارها من الجهات الرسمية ثم تقوم بكتابة تقرير أنا المقدم الطلب ويتم كتابة اسمه بأن هذه البيانات التي تم كتابتها صحيحة وتحمل المسؤولية عندما اثبات أن يوجد بعض المعلومات الخاطئه في البيانات المطلوبه الخاصة به.