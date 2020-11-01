نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف والادخار 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف والادخار 1442 يهتم الكثير من المواطنين بالمملكة السعودية بالاطلاع على كافة الشروط الهامة لإمكانية الحصول على قرض الأسرة وذلك من ضمن البرامج الاجتماعية التي يقدمها بنك التسليف والادخار، ولكن يوجد بعض الشروط التي قد تسبب في إيقاف هذا القرض، لهذا سوف أوضح لكم شروط الحصول على القرض السعودية خاصة للعائلات والأسرة التي تعاني من انخفاض الداخل ‏بسبب ارتفاع الأسعار.

‏شروط الحصول على قرض الأسرة

‏واستني تحديد أن ينبغي ألا يتجاوز الراتب الخاص بكل شخص متواجد في هذه الأسرة عن 200 والسعودي بجانب إلى عدم زياد الأعمال الخاصة بالأشخاص المعالجين الأبناء عن 24 عام، ولكن يوجد استثناء أن يكون هذا الشخص عاطل عن العمل أو غير متزوج.

‏إذا كان هذا الشخص المقدم الطلب من ذوي الاحتياجات الخاصة أو لديه إعاقة محدداً يمكنني الحصول على هذا القرض في وقت قليل بدون الحاجة إلى اطلاع على عمله، هذا المتقدم حتى إذا كان هذا الشخص من الموظفين أو من المتزوجين.

‏أما في حالة المرأة يمكنها أن أن تستفيد من هذا القانون المقدم من بنك الادخار التسليف والادخار خاصة إذا كانت هذه المرأة مهجور ولديها أبناء أو إذا كانت مطلقة أو أرملة، يمكنها فقط أن تقوم بتجهيز كافة الأوراق الرسمية التي تؤكد هذا الأمر وبالتالي سوف تحصل على القرض بشكل سريع.

‏يوجد الكثير من الأشخاص الذين يحتاجون الحصول على هذا القرض لمساعدة أبنائهم وعائلاتهم، وبالتالي ينبغي تقديم كافة الأوراق التي تتعلق بداخل هذه الأسرة حتى يقوم بنك التسليف والادخار بالاطلاع على هذه المعلومات وبالتالي يقوم بتحديد الأحقية للأشخاص المحتاجين الذين يحتاجون هذا القرض.