بعد دمج المنطقتين.. “المياه”: تغيير رمز سداد فواتير الخدمات في المدينة المنورة وتبوك

بلادي – الرياض :قالت شركة المياه الوطنية إنه تم إيقاف رمز السداد المفوتر (015) لخدمات المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة لمنطقتي المدينة المنورة وتبوك، وتفعيل الرمز (138) اعتبارا من اليوم الأحد.

وأوضحت الشركة أنه يمكن سداد أي فواتير أو مديونيات سابقة عن الخدمات المقدمة على الرمز 138.

يأتي ذلك بعد إعلان شركة المياه الوطنية دمج إدارتي منطقتي المدينة ‏المنورة وتبوك تحت مسمى القطاع ‏الشمالي الغربي التابع لنطاق عمل الشركة اعتباراً من اليوم (الأحد).‏