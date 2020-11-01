“العدل” تتيح الدخول على رابط جلسة التقاضي الإلكتروني عبر “ناجز”

بلادي – الرياض :أتاحت وزارة العدل إمكانية الدخول على الرابط الإلكتروني لجلسة “التقاضي المرئية” عن بعد، عبر بوابة ناجز.
وذكرت الوزارة أنه لا حاجة لانتظار رابط الجلسة، الذي كان سابقاً يصل للمتقاضين من خلال إرسال رسالة نصية للهاتف الجوال.
وأبانت أنه يمكن الاطلاع أيضا عبر “ناجز” على طريقة انعقاد الجلسة إذا ما كانت بالحضور داخل المحكمة أو عن بعد، وكذلك الاطلاع على الدعاوى، والجلسات، والقرارات، والطلبات، والأحكام.
وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في تطوير خدماتها العدلية الإلكترونية ورفع كفاءتها وجودتها، وتبسيط إجراءات التقاضي الإلكتروني على المستفيدين، ومراجعة الخدمة وتحسينها بشكل مستمر، بناءً على ما قد يظهر من صعوبات لأطراف العملية القضائية.
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